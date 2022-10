Nang nakaraang linggo, binigyang parangal ng Kongreso ang limang rescue workers ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) na nasawi habang tinutupad ang kanilang tungkulin.

Pinamalas nina Narciso Calayag Jr., Jerson Resurreccion, Marby Bartolome, George Agustin, at Troy Justin Agustin ang kanilang katapangan at kabayanihan ng tangkain nilang sagipin ang kanilang mga kapwa Bulakeño sa Barangay Camias, San Miguel, Bulacan na nasalanta ng matinding baha bunga ng bagyong Karding.

Sa kasamaang-palad, buhay nila ang naging kapalit sa pagtupad ng kanilang sinumpaang tungkulin.

Isa ang inyong Kuya Pulong na naghain ng resolusyon na isinama sa House Resolution 421 para gunitain at bigyang pugay ang kabayanihan ng limang rescue workers. Kasama natin sina Benguet Cong. Eric Yap, Quezon City Cong. Ralph Tulfo, at mga kinatawan sa Kongreso ng ACT-CIS na sina Edvic Yap, Jocelyn Tulfo at Jeffrey Soriano sa paghahain ng resolusyon.

Nakapaloob sa aming resolusyon ang pagkilala sa “heroic contribution” ng limang rescue workers at pakikidalamhati sa kanilang mga naiwang mahal sa buhay.

Bukod diyan, binigyang diin din natin sa resolusyon na kailangang patibayin pa ang mga kasalukuyang panuntunan at batas para maiwasan ang trahedyang sinapit ng ating mga Bulacan heroes.

Dapat na magsagawa ng kaukulang pag-aaral o imbestigasyon kung kinakailangan para makapagbalangkas ng mga hakbang o bagong batas na magbibigay ng sapat na proteksyon sa ating mga rescue personnel at volunteers sa panahon ng kalamidad at sa pagsasagawa ng mga relief and rescue operations.

Ang pagkasawi nina Narciso, Jerson, Marby, George at Troy Justin ay hindi dapat na ipagwalambahala at kalimutan na lang.

Dapat na umaksyon na ang Kongreso sa matagal ng nabinbing panukalang batas na magtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR.

Binigyang diin ng inyong Kuya Pulong at ng iba pang kongresistang kasama nating nag-file ng DDR bill na dapat na gumamit ng siyensya at makabagong teknolohiya sa disaster preparedness, response at rehabilitation efforts ng gobyerno.

Kung naka-base sa siyensiya at makabago ang mga kagamitan at teknolohiya, malaki ang maitutulong nito para mas maging handa tayo sa pagsapit ng bagyo o iba pang napipintong kalamidad.

Nakasaad din sa ating House Bill (HB) 452 na ang DDR ang mamamahala sa implementasyon ng mga disaster resilience and management programs sa pakikipagtulungan sa mga civil society groups, mga eksperto at iba pang mga organisasyon.

Magkakaroon din ng National Disaster Operations Center (NDOC) at mga Alternative Command and Control Centers (ACCCs) sa iba’t ibang rehiyon ng bansa sa ilalim ng bill.

PInanukala rin natin ang pagkakaroon ng Disaster Resilience Research and Training Institute (DRRTI) kung saan dito kukumpletuhin ang hazard mapping at iba pang hakbang para sa disaster preparation and response. Dito rin bubuo ng isang database na naglalaman ng mahalagang impormasyon mula sa iba’t ibang parte ng bansa para mas maging handa sa panahon ng kalamidad.

SA DRRTI rin magte-train ng mga officers para maging science-based ang ating paghahanda at pagresponde sa panahon ng kalamidad. Gamit nila ang mga makabagong teknolohiya at sistema para maisagawa ang kanilang trabaho.

Ilan lamang yan sa nilalaman ng HB 452. Noon pang nakaraang Kongreso nakapaghain ng panukalang batas na lilikha ng DDR pero nagkulang ng panahon na maipasa ito.

May ilan na nagpapanukala na palakasin na lamang ang kasalukuyang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) kaysa daw bumuo ng DDR. Iyan ang pagdedebatehan pa sa Kongreso.

Ang importante ay maipasa ang isang batas na magbibigay ng sapat na kapangyarihan, pondo at kagamitan sa isang departamento o opisina para mapabilis at maging mas epektibo ang pagtugon sa panahon ng kalamidad–hindi kung kailan nandiyan na, kundi bago pa man dumating ito.