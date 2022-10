Julia Barretto, Gerald Anderson tumibay relasyon sa S’pore

Stronger than ever nga ang description sa relationship nina Gerald Anderson, Julia Barretto, ng mga taong malapit sa kanila.

Malayong-malayo nga sa chika na kesyo may problema ang dalawa, na kesyo hiwalay na sila, na kesyo may bago na namang natitipuhan si Gerald.

Eh, malinaw naman sa mga latest social media post nila, na silang dalawa pa rin ang laman, ha! Sa Instagram story ni Julia ay si Gerald ang makikita mo, at ganun din sa Instagram story ni Gerald na si Julia rin ang focus, bukod pa sa mga magagandang building, at masasarap na pagkain na nilalantakan nilang dalawa.

Yes, nasa Singapore nga sina Julia, Gerald para sa Formula 1 race. At syempre, chance na rin nila `yon para magbakasyon, na medyo napabayaan nila noong mga time na sobrang busy sila, na si Julia ay may Expensive Candy, at si Gerald ay may ‘A Family Affair’ naman!

Nakakaaliw nga ang mga pa-stolen shot photo nila sa isa’t isa. Na si Julia ay nakatitig sa kawalan habang nakaupo, at si Gerald naman ay tila takam na takam sa pagkain sa harap niya.

Parehong mahilig sa travel ang dalawa, kaya alam mong magtatagal ang relasyon nila, at magkasundo sila sa maraming bagay. Di ba nga, sinabi ni Julia sa interview noon, na ang ‘spontaneous travel’ ang isang bagay na nagustuhan niya kay Gerald, na biglang-bigla ay nagpupunta na lang sila sa mga lugar, na hindi pa niya napupuntahan. (Rb Sermino)