Hipon pina-Tulfo ang ex-manager

Humingi na ng tulong si Herlene Nicole Budol aka Hipon Girl kay Sen. Raffy Tulfo sa pamamagitan ng programa nitong “Tulfo in Action” nitong Martes laban sa ex-manager nito na may atraso umano sa kanya.

Hindi pa umano siya binabayaran ng talent fee at pinalalabas pa umano na siya pa ang may utang dito.

Nireklamo nito ang dating manager na si Elizabeth “Eliz” Estrada. Nagkakilala umano sila during pandemic at tinulungan siyang makahanap ng raket kahit na wala umano silang kontrata.

Nakatulong umano si Estrada na makakuha ng endorsements si Hipon ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya nakukuha ang kanyang TF.

“Nalugi ka nga dito, pero wala kang natanggap ni singkong duling!” say pa ni Tulfo sa mangiyak-ngiyak na si Hipon.

Inendorso na ni Sen. Tulfo ang reklamo ni Budol sa isang abogado. Posibleng kasuhan ng qualified theft si Estrada.

Ipinost din ni Herlene sa kanyang mga social media ang pagtungo sa programa ni Raffy.

“Marami maraming Salamat po Senator Idol Raffy Tulfo sa pag tulong at pag action sa aking pinag dadaanan for almost 2 years at nag suffer po ako sa panahon ng pandemia na indi ko man lang ma pa enjoy ang Nanay Bireng ko. hanggang sa pag panaw nya. walang paramdam ang dati kong Manager na pinost ko last Sept. 23, 2022 dto sa Fanpage ko.

“Binigyan kta ng mahabang panahon para ayusin etong aberiang iniwan mo sa akin at wala kang proper endorsement mga documents at never ako naka kita ng kontrata. kung indi pa ako nag pursige at nag move forward at lumapit kay Ate Madam inutz at kay Sir Wilbert Tolentino hanggang ngayon isa po akong walang ka muwang muwang na tao,” kuwento pa ni Hipon.

During the live program ay may mga netizen din na nag-isip na baka prank lang ito ng dalawa.

“Hindi po ito prank. Seryoso po ito. Akala nagko-collab kami ni Nicole.

“Tsaka hindi na ako puwedeng mag-prank ngayon. Dati puwede, ngayon hindi na.

“Dahil po sa ating bagong trabaho, hindi na ho maganda na ako po’y papasok pa sa ganoong klase ng mga sistema,” ani Sen. Tulfo.

Ani pa ni Tulfo, mukhang natakot na nga na humarap sa kanya si Estrada.

“Base po sa sinasabi ni Herlene, isa po kayong estapadora,” banat pa ng senador. (Batuts Lopez)