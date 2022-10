‘Grabe, hindi pang-masa!’ Mga fan umalma sa mahal na ticket ng Eraserheads

Ang daming naghihintay mula nang mag-announce na magkakaroon ng reunion concert ang bandang Eraserheads. Simula noon, marami na ang nag-aabang kung kailan ang ticket selling at kung magkano ang tickets.

‘Yun lang, marami rin ang na-shock dahil hindi biro ang presyo ng ticket para sa Eraserheads reunion concert.

Siyempre, marami pa rin ang game at talagang nagsasabing manonood sila. Dahil ang bukod sa gusto nilang mapanood muli na buo ang grupo, baka raw kasi “huling el bimbo” na nila ‘to.

Pero, marami rin ang namamahalan talaga. Kaya parang ‘yung excitement na manood, nag-resigned na agad ang ibang netizens at nagsabing hindi nila afford.

May mga comment din na, “hindi pang-masa.”

Iba pang comments naman, “Grabe ang mahal. Madaming kabataan ang nagugugutom tapos mag-aaksaya kayo diyan.”

“Ang konsyerto na hindi para sa masa.”

Sa isang banda, sa mga Korean idols ng ana dumarating sa bansa, naa-afford ng mga kabataan ang halos 20k ticket price— so baka rin naman para sa Eheads…

Tingna natin.

Xian Lim hindi toxic kay Kim Chiu

Nasa “happy place” lang talaga si Kim Chiu ngayon at obvious yun sa kung paano siya mag-post sa mga social media niya. Although, sinasabi nga na hindi pa rin basehan ang mga nakikita sa ipino-post ng isang tao sa kanyang socmed, pero si Kim, consistent naman siya kahit sa mga vlogs niya.

Ang recent Instagram post ni Kim Chiu ay kuha pa rin sa recent New York travel niya. At dito niya ibinahagi na isa raw siyang ambivert na tao. Ang ambivert is a person whose personality has a balance of extrovert and introvert features.

Dati raw kasi, akala niya, extrovert siya, pero hindi raw pala siya extrovert at all dahil gusto rin niya yung mag-isa siya.

Aniya, “I used to think I was introverted because I enjoyed being alone but it turns out I really like being at peace with myself and my surroundings and I am extremely extroverted with people who bring me comfort and happiness. So I guess, I’m an ambivert.”

Tingin namin, ang magandang relasyon nila ni Xian Lim na hindi toxic ang nagpapa-good vibes sa kanya lagi.