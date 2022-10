Ginhawa para sa mga taxpayer

Ang pagbabayad ng buwis ay sinasabing isang “civic duty” o tungkulin nating mga mamamayan. Maraming Pilipino ang tumutugon sa tungkuling ito.

Pero marami rin ang nakakaenkwentro ng mga problema sa pagbabayad ng tax. Paano kasi, samut sari ang pinagdadaanang proseso at sasagutang mga forms sa BIR.

Malapit ng magkaroon ng LUNAS sa mga problemang ito dahil naipasa na ng Kamara de Representante ang panukalang batas para gawing simple at madali ang pagbabayad ng income tax at iba pang klaseng buwis.

Ang House Bill (HB) 4125 na naglalaman ng mga probisyon para maisakatuparan ang LUNAS para sa mga taxpayer ay panukala ni Albay Congressman Joey Salceda. Ilan sa mga kasama niyang co-author ng bill ay sina Speaker Martin Romualdez, Cavite Cong. Piding Barzaga at Iloilo Cong. Lorenz Defensor ng National Unity Party (NUP) at Benguet Cong. Eric Yap.

Layunin ng HB 4125 o Ease of Paying Taxes bill na gawing makabago ang pagfile at pagbayad ng tax gamit ang modernong teknolohiya.

Sa ilalim ng panukalang batas na ito, mahihikayat ang mga maliliit na negosyo at iba pang mga small taxpayer na magfile at magbayad ng tax dahil gagawing simple na lang ang mga forms na ipi-fill up para sa tax return at mga prosesong pagdadaanan sa pagbabayad ng buwis.

Puede na ring magfile at magbayad ng tax kahit saang branch ng BIR sa halip na pumunta pa sa BIR office kung saan nakarehistro ang taxpayer.

Nakasaad din sa bill na dapat na magkakaroon ng mga registration facility para sa mga taxpayer na nasa labas ng bansa.

Tinanggal na sa ilalim ng bill ang pagbabayad kada taon ng limandaang pisong annual registration fee na karaniwang pinapataw sa mga self-employed at mga nagnenegosyo. Malaking pasakit ito sa mga negosyong napabayaan dahil lugi na. Kapag nagtangkang buhayin muli ang negosyo o magparehistro ng bago, dito na magsisimula ang kalbaryo ng taxpayer. Patong-patong na babayarang registration fee, interest at penalty ang ipapataw ng BIR sa kawawang taxpayer na hindi alam na dapat palang bayaran ito kada taon kahit lugi o hindi na pinapaandar ang negosyo.

May nakasaad ding Taxpayer’s Bill of Rights sa ilalim ng HB 4125 at may probisyon sa paglikha ng Taxpayers’ Advocate Office na siyang magtitiyak na naproprotektahan ang mga karapatan ng mga taxpayer.

Ilan lamang yan sa mga probisyon ng panukalang batas na pabor sa taxpayer. Pero hindi lang ang taxpayer ang panalo sa ilalim ng bill na ito. Maging ang gobyerno ay makikinabang din dahil kapag naging simple na ang pagfile at pagbayad ng tax, tataas ang bilang ng mga nagbabayad ng buwis. Tinatayang makakakolekta ng karagdagang P70 bilyon ang gobyerno sa loob ng limang taon kung maisasabatas ang HB 4125.

Sa ilalim ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, binawasan ang mga buwis na binabayaran ng mga indibdiwal na taxpayer at mga korporasyon kaya’t malaking ginhawa ito para sa maraming Pilipino.

Sa administrasyon naman ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.,, inaasahang ito namang Ease of Paying Taxes Act ang maisasabatas para patuloy na mabigyang ginhawa ang mga taxpayer. Ang mga problemang kinakaharap ng mga taxpayer, malapit ng mabigyan ng LUNAS.