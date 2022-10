ERC binasura taas-singil sa kuryente

Binasura ng Energy Regulatory Commission ang joint petition ng Manila Electric Company at South Premiere Power Corp. gayundin ang petition ng Meralco at San Miguel Energy Corp. na payagan ang pagtaas ng singilin sa kuryente sa mga customer.

Hiniling ng Meralco at SMEC na itaas ang singil ng 129% o ng dagdag na singil ng P5.4467 per kilowatt hour at humihingi naman ng SPPC at Meralco ng 35% na taas singil na magiging katumbas ng pagmahal na P5.5606 per kWh.

Kapwa sakop ng power supply agreement ang kasunduan ng SMEC at SPPC sa Meralco para sa pagsuplay ng kuryente dito.

Sabi ng ERC, batid nito na kung pagbibigyan ang kahilingang itaas ang singil sa mga napagkasunduan ng mga PSA, masusundan ito ng iba pang petisyon.

“As a prudent business entity, it is expected that SMEC would have risk-mitigating strategies in place to ensure compliance with its contractual obligations,” sabi ng ERC.

Pinuna rin ng ERC ang mga computation ng Meralco sa magiging epekto sa pagpapawalang bisa ng mga PSA nito sa dalawang kompanya. Sa kwenta ng Meralco, P8.9494 per kilowatt hour ang gagastusin kung bibilhin nito ang kuryente sa WESM na hindi masusuplay ng SMEC at SPPC samantalang ang kwenta naman ng ERC, P7.6659 per kWh lamang ang magiging presyo, base sa galaw ng merkado.

“The decision to deny the price adjustment is consistent with principles and mandate of the Commission in the EPIRA to guard against market abuse and to ensure transparent and reasonable prices of electricity in a regime of free and fair competition and full public accountability,” sabi ng ERC. (Eileen Mencias)