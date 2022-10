Donita Rose, G Tongi tinapos na ang away

Sa October 18 ang first ‘monthsary’ bilang mag-asawa nina Donita Rose at Felson Palad dahil noong September 18 sila ikinasal sa California.

Actually, dinelay nila ng more than a month ang kanilang kasal dahil sa anak ni Donita na si JP Villarama. Dapat ay August 13 ang wedding date talaga nila, pero nag-dialogue si JP na a bit soon ‘yon.

Pero nang magkakilala na sina JP at Felson nang magbakasyon ang una sa California (nakatira siya sa tatay niyang si Eric Villarama), naging comfortable na ang anak ni Donita sa noon ay fiancé ng actress-chef.

Mismong si JP nga raw ang nagsabi na kay Donita na, “Ok, you guys can get married now,” nang patapos na ang bakasyon nito sa California at naka-bonding na si Felson.

Mapapanood ang kuwentong ‘yon ni Donita sa exclusive interview namin sa kanila ni Felson na ipalalabas mamayang 2:00pm sa ‘Anything Goes’ online show namin sa Abante Tele-Tabloid (Abante News Online page sa Facebook).

May message rin ang newly weds sa mga taong nang-iintriga sa kanilang relasyon, pati na rin sa mga taong naniniwala sa kanilang pagmamahalan.

Natanong ko rin si Donita tungkol sa issue na nagkaroon sila ng gap ni G Tongi na like her ay nagwo-work sa Island Pacific Supermarket chain ng businessman na si Niño Lim na mister naman ni Krista Ranillo.

Nagulat si Donita nang sabihin ko na may nagkuwento sa akin na bati na sila ni G dahil the night before lang bago ko sila nainterbyu ni Felson naganap ang kanilang pag-uusap.

Pero ang maganda nga, Dondon (my dear editor), ok na sina Donita at G, huh!

Anyway, marami pa kaming napagkuwentuhan nina Donita at Felson, kaya dapat tutukan ‘yon sa Abante Tele-Tabloid.

‘Yun na!