Cayanong lalarga sa derby ni Gaza

NAKATAKDANG ilarga ang pa-derby ni Don Robert Gaza na 6-Stag Derby na gaganapin sa San Juan Coliseum sa Biyernes (Oktubre 7).

Muling masisilayan sa ruweda ang pambatong panabong ni Ka Rex Cayanong sa event na lalahukan ng mga tigasing breeder at sabungero.

Punong-abala ang DiGama Waste Porac ni Gaza, ang nasabing derby na inisponsoran ng Thunderbird ay may pot money na P110,000 at minimum bet na P55,000.

Pakay ni Cayanong na masilo ang pang-limang kampeonato ngayong taon kaya asahang mga dekalidad na warrior ang bibitawan nito sa ruweda.

Gamit ang entry name na ‘Sabong On Air’, tiyak na mapapalaban nang todo ang mga manok ni Cayanong dahil tigasin din ang mga sumali tulad ni JP Dragon.

Bukas (Huwebes) ang submission of weights kung saan ang mga stag na makakasali lamang ay may timbang na 1.7 hanggang 2.3 kilograms at local at national-banded.

Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan kina Anne (09988652432), Shane (09771261285) at Bes (09776341002). (Elech Dawa)