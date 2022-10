Carl Tamayo, UP puntirya 2-0

Mga laro ngayon: (Philsports Arena)

11:00am — UE vs FEU

1:00pm — Adamson vs UP

4:30pm — UST vs La Salle

6:30pm — Ateneo vs NU

IPAGPAPATULOY ni last season Rookie of the Year awardee Carl Vincent Tamayo ang petmalung laro nitong weekend para dalhin sa ikalawang sunod na panalo ang defending champions University of the Philippines Fighting Maroons kontra sa delikadong Adamson Soaring Falcons sa 85th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa PhilSports Arena sa Pasig City Miyerkoles.i

Pinutol ng Soaring Falcons ang eight-game winning streak ng Fighting Maroons sa second round ng elimination noong nagdaang 84th season, 66-58, isang karanasan na ayaw nang mangyari pa ni Tamayo at mga bataan ni coach Goldwin Monteverde.

Natakasan ng Katipunan-based squad ang dikdikang unang laro kontra sa semifinals rematch na De La Salle University Green Archers, 72-69, Sabado.

Nagulantang naman ang San Marcelino-based squad Adamson sa tikas ng University of Santo Tomas Growling Tigers sa opening game, 60-69.

Nakatakdang magtapat ang dalawang koponan sa ikalawang laro sa ala-1 ng hapon, matapos ang unang laro sa pagitan ng University of the East Red Warriors kontra Far Eastern University Tamaraws sa alas-10 ng umaga.

Magpapatuloy ang aksiyon sa pagitan ng Santo Tomas at La Salle sa alas-4 at tatapusin ang quadruple-header sa pukpukan ng Ateneo de Manila Blue Eagles at National University Bulldogs sa alas-6:30 ng gabi. (Gerard Arce)