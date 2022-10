Antonella Racasa pipiga ng utak sa Antipolo Chess

TUTULAK ng piyesa si Philippine chess wizard Antonella Berthe Racasa sa Antipolo Youth Chess Club Rapid Chess Tournament na magsisimula sa Sabado sa Walter Mart-Antipolo City.

Ang nasabing event ay bilang paghahanda ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) awardee Racasa sa paglahok nito sa 2022 Batang Pinoy sa Disyembre 4-10 sa Vigan City, Ilocos Sur.

Kakatawanin ni 15-year-old Racasa ang Mandaluyong City paglaro nito sa nasabing grassroots program ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pamamahala ni chairman Noli Eala.

Sa chess tournament na sasalihan ni Racasa, inaasahang mapapalaban siya nang todo dahil mga tigasin din ang mga susulong ng piyesa.

“I hope to do well in this prestigious event,” patungkol ni Racasa sa one-day chessfest kung saan ipatutupad ang seven rounds Swiss System format na may 15 minutes playing time.

Hahamigin ng magkakampeon ang P5,000 premyo, mapupunta sa second placer ang P3,000 habang P2,000 at P1,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)