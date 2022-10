Alex Eala winalis pambato ng Latvia

WINALIS ni US Open juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala si Deniza Marcinkevica ng Latvia, 6-3, 6-1, upang umusad sa susunod na round sa qualifying draw ng W80 Rancho Santa Fe sa California.

Kinailangan lamang ng 17-anyos at left-handed na Globe Ambassador at Rafa Nadal scholar na si Eala ng halos isang oras upang biguin ang 22-anyos na Women’s Tennis Associaiton WTA) ranked No. 386 na si Marcinkevica upang makapagpatuloy sa inaasam nito na main draw.

Sunod na makakalaban ng SEA Games triple bronze medalist na may WTA rank No. 291 at ITF No. 498 na si Eala ang home bet na si Alana Smith.

Ito ang ikalawang sunod na torneo ni Eala sa WTA circuit matapos mabigo sa ikalawang round ng W60 Templeton.

Nabigo si Eala sa seventh seed na si Katarzyna Kawa ng Poland, 2-6, 6-4, 6-0, noong Setyembre 30 sa Templeton Tennis Ranch.

Huli naman nagawang iuwi ni Eala, na itinala ang career-high rankings WTA Singles Ranking sa No. 280 at ITF Singles Ranking sa No. 267, sa pagtatala ng kasaysayan para sa Pilipinas ang pagwawagi sa prestihiyosong US Open Juniors title sa pagbabalik nito sa girls tournament. (Lito Oredo)