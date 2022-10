Agem Miranda, JRU binawian San Beda

Mga laro ngayon: (Filoil EcoOil Centre)

12:00nn — Mapua vs Benilde

3:00pm — Letran vs San Sebastian

PINUTOL ni Agem Miranda at ng Jose Rizal University (JRU) Heavy Bombers ang anim na taong panggugulpi ng San Beda University (SBU) Red Lions.

Nakatikim na ng tagumpay kontra Beda sapol 2016 at kinubra ang ikaapat na sunod na panalo sa pamamagitan ng 83-80 tagumpay sa unang laro ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa Filoil EcoOil Centre sa San Juan City Martes ng hapon.

Muntik nang mabalewala ang 20 puntos na kalamangan ng Mandaluyong-based squad, sinagip ng 21 puntos, 3 rebounds, 3 assists at 1 steal sa 6-of-12 shooting at 9-of-16 sa free throw ni Miranda upang tumabla sa San Beda sa 4-2 kartada.

Nasa unahan pa ron ang College of Saint Benilde Blazers at Lyceum Pirates na parehong may 5-1 marka.

Bukod sa mainit na laro ni Miranda na ibinuslo ang split free throw at mahalagang defensive rebound sa mintis na lay-up ni James Kwekuteye sa nalalabing 4.1 segundo, kumana rin ng 10 sa 14 puntos sa fourth period si Joshua Guiab kasama ang siyam na rebounds at dalawang assists.

Sumegunda naman sa iskorilan si John Amores sa 19 puntos para sa Heavy Bombers.

Sunod na makakalaban ng JRU ang nagbabagang Lyceum Pirates sa Biyernes, habang lalaro din sa parehong araw ang San Beda laban sa Arellano University Chiefs. (Gerard Arce)