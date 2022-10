8 secretary, 2 pang nganga sa CA binalik ni PBBM

Muling itinalaga at pinanumpa sa puwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang miyembro ng gabinete na hindi nakalusot kamakailan sa Commission on Appointments.

Ang oath taking ng mga re-appointed official ay ginawa kahapon sa Malacañang sa harap ng Presidente.

Hindi lahat ng na-by pass na cabinet secretaries ay nire-appoint ng Pangulo gaya nina Atty. Victor Rodriguez, Press Secetary Trixie Cruz Angeles, Department of Information and Communications Technology (DICT) Secretary John Enrile Uy at Commission on Audit Chairman Jose Calida.

Ang mga nanumpa muli kay Pangulong Marcos Jr. ay sina Department of Energy Secretary Raphael Lotilla, Department of Finance Secretary Benjamin Diokno, DPWH Secretary Manuel Bonoan, DTI Secretary Alfredo Pascual, DSWD Secretary Erwin Tulfo, DOTr Secretary Jaime Jimenez, DOST Secretary Renato Solidum, at Department of Migrant Workers Secretary Maria Susana Ople.

Kasama rin sa nabigyan ng ad-interim appointment sina Arsenio Balisacan ng National Economic Development Authority (NEDA) at Jose Rizalino Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development. (Aileen Taliping)