4 na Vietnamese nasabat sa dagat

Dinakip ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard (PCG) Station Kalayaan, Philippine Navy (PN), at Philippine National Police-Maritime Group (PNP-MG) ang apat na mangingisdang Vietnamese sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan.

Ito’y matapos silang mahuli habang ilegal na nangingisda gamit ang sodium cyanide.

Kinumpiska ang kanilang bangka at ibang gamit nang wala ring maipakitang dokumento ang mga ito.

Kakasuhan sila ng paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act No. 10654 o ang ‘Philippine Fisheries Code of 1998’. ang mga Vietnamese.

Nasa kustodiya sila ng PCG District Palawan para sa karagdagang imbestigasyon at tamang disposisyon.

Samantala, sinabi ng PCG na patuloy ang pagbabantay nila sa mag karagatan ng bansa sa gitna ng sunod-sunod na pagkakasabat sa mga pinupuslit na kontrabando sa bansa.