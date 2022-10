Yassi ka-level ni PBBM sa S’pore F1 race car event

Hindi nagpaiwan si Yassi Pressman kay President Bongbong Marcos dahil nasa Singapore rin ang aktres para sa F1 race car event.

Ito ang kauna-unahang F1 open season mula nang magsara sa mga malakihang event ang Singapore. Nagposte si Yassi ng video ng karera ng F1.

Muli iikot na naman ang ulo ng mga inggitera sa bagong paandar ni Yassi dahil naimbitahan itong sumaksi ng event, na sa feeling ng ibang mga social media celebrity na mas marami ang million of follower nila kaysa sa una.

Binalandra ni Yassi sa kanyang IG ang nasasaksihang malaking race car event sa buong mundo. Pinangalandakan niyang isang marketing media ang nagdala sa kanya doon.

“@wewemedia took me to @f1. Thank you @imjonnytsunami @wewepappy @aaron.wewe. #SingaporeGP,” sabi ni Yassi. (Rey Pumaloy)