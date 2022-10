Valdez, Creamline asinta Grand Slam

Mga laro sa Oktubre 8/Sabado: (Santa Rosa Sports Complex)

2:30pm — PLDT vs Army UA

5:30pm — Akari vs Cignal HD

PUNTIRYA nina superstar Alyssa Valdez at ng kanyang Creamline Cool Smashers ang Grand Slam o ikatlong sunod na korona paghambalos ng 2022 Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference simula sa darating na Sabado, Oktubre 8, sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna.

Makakatuwang ni Valdez ang Most Valuable Player (MVP) na si Tots Carlos, kasama sina Jema Galanza, Michelle Gumabao at import Yeliz Basa ng Turkey.

Matapos mapagwaian ang Invitational Conference, agad na isinabak bilang Philippine national squad ang Cool Smashers sa Asian Volleyball Confederation Cup for Women’s na naglagay sa pinakamataas na pagtatapos sa ika-anim na pwesto, habang sinundan ng 4th place finish sa 2nd ASEAN Grand Prix.

Dito nabuo ang trifecta nina Galanza, Gumabao at Carlos, habang nasa pahinga si Valdez na tinamaan ng dengue virus.

Ipaparada ng Cool Smashers ang 6-foot-2 wing hitter na si Basa na naglaro sa Turkey National team at nagawang sumabak sa Japan V.League sa NEC Red Rockets at Thailand Volleyball League sa Nakhon Ratchasima, gayundin sa mga bansang Korea, Vietnam, Indonesia at Czech Republic.

Bibira rin sina Finals MVP Celine Domingo, Jeanette Panaga at Risa Sato, gayundin ang iba pang players na sina Lorie Lyn Bernardo, Rizza Mandapat, Rose Vargas Fille Cainglet, liberos Jorella De Jesus, ASEAN Grand Prix Best Libero Kyla Atienza, setter Kyle Negrito at Julia Morado-De Guzman.

Unang matutunghayan ang debut ng Akari Power Chargers kontra back-to-back third placer Cignal HD Spikers sa pinakatampok na laro sa alas-5:30 ng hapon, habang ipaparada ng PLDT High Speed Hitters si Elena Savkina at ang Army-United Auctioneers sa unang laro sa alas-2:30

Sasalang naman ang Creamline sa Oktubre 13 kontra PLDT. (Gerard Arce)