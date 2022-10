Sardinas, harina, iba pang bilihin taas-presyo pa more

Nagbabadya ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, partikular na ang de-latang isda at mga harina, matapos iulat ng Philippine Statistics Authority (PSA) ang pag-akyat ng Producers Price Index na katumbas ng inflation para sa mga manufacturer.

Ayon sa PSA, lumago ang PPI o inflation ng manufacturers sa 7.3% ng Agosto kumpara sa negative 0.4% noong Agosto 2022 ngunit mas mabagal naman sa 8% noong Hulyo.

Para sa food manufacturers, lumaki ang kanilang mga gastos ng 8.7% noong Agosto at pinakamalaki ang tinalang gastos ng mga manufacturer ng grain mill products, starches and starch products ng 17.7%. Sumunod dito ang mga gumagawa ng feeds at mga pakain sa hayop na nagmahal ang gastos ng 14.9%, pangatlo ang processing and preserving of fish, crustaceans and mollusks kung saan maisasama ang gumagawa ng de-latang sardinas na nagmahal ng 12.8% ang mga gastusin.

Sabi ng PSA, nagmahal ang produksyon para sa 20 industriya na pinangungunahan ng refined petroleum products at dadalawang industriya lamang ang nag-ulat na nagmura ang kanilang gastusin, ang printing at reproduction ng recorded media at ang manufacture ng machinery and equipment puwera ang electrical equipment. (Eileen Mencias)