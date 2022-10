Robi bumata sa video greet ng int’l dubber

Bumalik sa pagkabata si Kapamilya host Robi Domingo nang makatanggap ito ng video greet mula sa international voice actor para sa kanyang kaarawan.

“Can’t believe I got this bday greeting from Charlie Adler! 90’s kids would relate so much to this!

“Brings me back to my Cow and Chicken era,” post ni Robi sa kanyang Instagram account nitong Lunes.

Nitong Setyembre 27 ay nag-celebrate si Robi ng kanyang ika-33 taong kaarawan.

Kaaliw na in character din ng mga sikat niyang binosesan sa cartoons ang pagbati ni Adler para dito.

“Happy birthday Robi, and always remember, on your birthday, eat cake!” bahagi ng greetings ni Charlie.

Ang 66-anyos na cartoon dubber ang boses sa likod ng 3 character sa “Cow and Chicken” sa Cartoon Network, at maging sa “Tiny Toon Adventures” bilang si Buster Bunny. (Batuts Lopez)