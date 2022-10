Rianne Malixi patok sa ICTSI Riviera golf

PAGKAKATAON muling patunayan ni Rianne Mikhaela Malixi ang kalibre laban sa mga nangungunang pro at kapwa amateur ng bansa na dinaig niya sa huling salpukan, babangga kay Harmie Nicole Constantino at gutom sa koronang Marvi Monsalve sa pagpalo ngayong Martes ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Riviera Championship sa Silang, Cavite.

Lumiban ang 15-anyos na golf prodigy at national team member na nag-bronze sa 2022 Vietnam SEA Games noong Mayo, sa pro-am Lunes upang ihanda ang sarili sa ubusan ng lakas sa gumugulong na Langer layout samantalang tatanawing balikan sa saktong course ang rekord na pagkakampeon niya sa 2020 Philippine National Stroke Play.

Pero ang kasalukuyan porma, hinasa sa ibayong dagat, ang maaring magmitsa para sundan ng sumisikat na manlalaro ang 13-palong panalo kay Chihiro Ikeda sa 9th PH Golf Tour Leg 9 nitong Setyembre sa Valley Golf Club.

Gayunman, gigil sina Constantino at Monsalve, na tapatan ang hamon at presyurin ang two-time AJGA (American Junior Golf Association) champion sa kanilang alas-12:10 ng hapong flight. Kasama si Ikeda, na nagpahinga rin Lunes, sa paghahanda sa matinding laban kina Sunshine Baraquiel at Mafy Singson simuial asa alas-11:50 ng umaga. (Raamil Cruz)