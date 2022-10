Reporter nilunok pumasok na langaw sa bibig habang nag-uulat

Sa halip na magkandasuka dahil sa pandidiri, nilunok ng isang TV reporter ang pumasok na langaw sa kanyang bibig habang nasa gitna ng kanyang pag-uulat ng live sa harap ng camera sa Canada nitong linggo.

Para kay Farah Nasser, host ng Global News sa Canada, hindi uso sa kanya ang poise kung mapupulaan naman siya sa kanyang trabaho.

Imbes na mahiya dahil sa nakitang hilatsa ng kanyang mukha habang nilulunok ang langaw, ito pa mismo ang nag-share ng nasabing video na may caption na “Sharing because we all need a laugh these days,” at sinundan nito ito ng isa pang tweet na “I swallowed a fly on air today.”

Nag-uulat si Nasser ng sitwasyon sa baha sa Pakistan nang pasukin ng langaw ang kanyang bibig dahilan para masamid ito. Sa kaunting pag-ubo, nakabawi ang reporter at muling nagpatuloy sa pagre-report.

“I could feel it fluttering in the back of my throat as I finished that introduction,” ani nito.

Nauna rito, isang bubuyog naman ang nalunok ni Doug Ford, reporter sa Ontario, Canada Premier habang dumadalo sa isang press conference.