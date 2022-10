Postcard hindi malalaos

Tuwing sasapit ang unang araw ng Oktubre ay ginugunita ang World Postcard Day.

Sa ngayon, dahil sa social media bihira na sa atin ang makatanggap o magpadala sa pamamaraan ng koreo. Pero ang pagkolekta ng postcard ay nagaganap pa rin naman. Kaya ipapakilala ko sa inyo muli ang postcard at mga ginagawa sa iba’t ibang panig ng mundo para gunitain ito.

Una ay balikan muna natin ang nakaraan, saan nga ba nagsimula ang postcard? Ito ay imbensyon ni Dr. Emanuel Herrmann, isang propesor ng ekonomiya mula Vienna. Naisip niya umano ito dahil sa kaibahan ng proporsyon ng sulat sa mensahe nito. Kaya ipinayo niya na gumawa ng paraan para mas mura, madali, at mabilis na pagpapadala ng mensahe.

Kaya nang ito ay nabalitaan ng Austrian Post ay isinimulan nila ang paggamit nito noong Oktubre 1, 1869. Tinawag itong “Correspondenz-Karte” na may sukat 8.5x 12 cm. Sa harapan ay isinusulat ang address habang sa likod ang mensahe na gustong iparating.

Naka imprenta sa harapan ng postcard ang isang dalawang bilang patnubay na binayaran ang pamasahe nito.

Sa pangyayaring iyon ay ibinatay ang petsa kung kailan ginugunita ang postcard upang bigyan tanda ang unang pagkakataon kung kailan opisyal na inilabas at ipindala ito noon. Pero sa tagal ng panahon ay nag-iba na ang mga hangarin ng pagpapadala ng postcard.

Para sa iba ito ay pwedeng magsilbing alaala ng pagpunta sa isang lugar pang turista, pero para sa iba ang pagpapadala ng mga Postcard ay para maghatid saya.

May isang libangan na nakasentro sa pagkolekta at pagpapadala ng postcards. Ito ay sa pamamagitan ng postcrossing.

Ang Postcrossing ay isang proyekto kung saan pwede kang magpadala at makatanggap ng postcards mula sa iba’t ibang tao, lokal o saan man sa buong daigdig. Ito ay maaaring gawin sa postcrossing.com website.

Sila din ang mga nag-aayos ng mga kasayahang paggunita sa World Postcard Day. Ang paggunita ay nagsimula noong 2019, katapat ng ika-150 taon ng unang pagpapadala ng postcard.

Nakapanayam natin si Paulo Magalhães, ang gumawa ng postcrossing.com. Nasabi niya kung bakit hinahangad niya na dumami ang taong makatuklas sa postcrossing.

“I think in a day and age where everything is easy at a distance of a touch of a button, we are also learning to appreciate what requires effort. Handwriting a postcard is not as easy as a text message — it requires time and attention. But it’s precisely that which makes receiving a handwritten postcard to be appreciated — to be a more meaningful message,” aniya.

Dagdag pa ni Magalhães, “Over the last 17 years we have been running Postcrossing, we realized that there are still many people interested in postcards as a way of communicating with others — who appreciate the little details and more meaningful communication.”

Sa kabila nga ng modernong paraan ng komunikasyon, marami pa rin ang interesado sa post card, at patuloy itong komokonekta sa iba’t ibang mga tao sa higit 150 taon.

“Postcards deserve to be celebrated and be appreciated for what they have done in the past and just as well as what they still do today,” pagbibigay-diin ni Magalhães.

Ikaw, kailan ka huling nagpadala o nakatanggap ng postcard? Naaalala mo pa ba? (Contributor: Carlos Inigo T. Roxas)