Ping nasipat solusyon sa 433 lotto jackpot winner scandal

Sa unang tingin pa lamang, agad nabuo ni dating Senador at Philippine National Police (PNP) Chief Panfilo Lacson ang inisyal na gagawin kung nagkataong siya ang mag-iimbestiga sa kontrobersyal na pagkakahula ng 433 na nanalo sa P263 milyong lotto 6/55 jackpot noong nakaraang Oktubre 1.

Sa pamamagitan ng Twitter, binanggit ng beteranong mambabatas at imbestigador ang kanyang unang gagawin.

“433 winners in one 6/55 lotto draw is highly improbable if not impossible. If I were to investigate this apparent PCSO anomaly, I’d start by looking for a common denominator of these “lucky ones,” banggit ni Lacson.

Bukod sa sobrang dami ng nanalo, kapuna-puna rin ang pagitan ng mga bawa’t numerong lumabas na 9-18-27-36-45-54 na mayroong tig-siyam na agwat bawat isa.

Iimbestigahan umano ng Senado ang naturang pangyayari.