Pia tinawanan ‘hiwalayan’ kay Jeremy

Padaplis na sinupalpal ni Pia Wurtzbach ang netizen na nagpahiwatig na kesyo may pinagdadaanan ang romantic relationship nila ni Jeremy Jauncey.

Sa latest posting ni Jeremy ng photo nila ni Pia, na kuha sa veranda ng isang hotel sa Istanbul, nagparamdam ang una ng pagkasabik sa huli.

“It’s been a while, @piawurtzbach,” sabi ni Jeremy.

Pinalagay nga ng netizen na si @jenjenglino na may problema sa relasyon sina Pia, Jeremy, kaya hanggang throwback na lang daw ang pinu-post ng huli.

“Nice to see your throwbacks pic. Hope to see your new pic. Stay in love with trust an grounded by the guidance of our lord,” mensahe ng netizen.

Natawa si Pia sa komento ng netizen, kaya naglinaw siya sa estado nila ni Jeremy.

“@jenjenglino we’ll keep posting throwbacks even when we’re together,” sabi ni Pia.

Alexa, KD magkadikit mga nguso sa video

Nagpa-cute sa mga selfie, video shot ang mag-love team na KD Estrada, Alexa Estrada. Kung ano-anong mga facial expression ang ginawa nila sa harap ng camera, na halos magkadikit ang mga nguso.

Sa ayos ila, walang dudang nakakandong si Alexa kay KD para mas magawang laruin ng young actress ang mukha ng huli.

Nakakakilig na nga ang galawan ng KDLex noon, eh mas lalo pang kiniliti ni KD ang kanilang mga fan sa malambing na mensahe.

Parang lusaw na lusaw sa lambing ni Alexa si KD kaya idinaan niya sa caption ang nararamdaman.

“This don’t feel like sinking. In fact, no matter how deep I go into you. It looks like the water is clear,” sabi pa ni KD kay Alexa.

Maja kabog sa alindog ng ina

Maraming bigas (na luto) pa ang kakainin ni Maja Salvador para mapantayan ang angas ng kanyang ina.

Bilang birthday greetings ni Maja sa kanyang nanay na si Thelma Andres, nagposte ito ng mga larawan, throwback video nito.

Sa unang photo sa Instagram ay makikitang mas palaban sa hubaran ang ina kesa kay Maja. Naka-high waist 2-piece white swimsuit ang ina ng aktres habang nasa yate.

Kahit may konting puson man ang nanay ni Maja, wapakels itong magbalandra, lalo na sa huling video na kung saan nagsasayaw ito, suot ang parehong swimsuit, at sumisilip ang pisngi ng bulaklak nito.

Bukod sa pagiging palaban sa paglalantad ng katawan, super hataw rin si Mommy Thelma sa video.

Walang dudang taglay pa rin ng ina ni Maja ang maangas na alindog.