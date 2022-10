Pambihira ang biglang sakalam ni ‘Karding’

Naging parang “Super Saiyan” ng Dragon Ball Z mga tropapips itong nagdaang Super Typhoon na si “Karding,” na dapat maging lesson sa lahat, lalo na ang mga lugar na markadong tutumbukin ng mga bagyo.

Baka hindi nabalitaan ng ibang utaw, hindi kagaya ng ibang super bagyo na ilang araw pa lang eh napag-aaralan na ng mga eksperto na posibleng maging super bagyo, itong si Karding, parang naging “Super Saiyan” na nagkakulay at umangat ang buhok, at biglang naging ubod nang lakas.

Ang matindi, naging super bagyo si Karding ilang oras na lang ang nalalabi at tatama na siya sa kalupaan. Aba’y mabuti na lang at panay-panay ang bigay ng PAGASA ng update sa kilos ni Karding para mabigyan ng babala ang mga tao.

Tinawag ng mga eksperto na nagkaroong “explosive intensification” si Karding na biglang lumakas at inabot ng hanggang signal no. 5 ang ilang lugar na dinaanan nito. Unang idineklara na “tropical storm” lang si Karding noong Sept. 22.

Pagsapit ng gabi ng Sept. 24, isa na siyang “typhoon” na may pinakasakalam na hangin na 120 km/hour malapit sa gitna, at pagbugso na hanggang 150 km/hour. Pero kinaumagahan ng Sept. 25, nag-ala-Super Siayan na nga itong si Karding na ang hangin eh biglang naging 185 km/hour, at ang eh bugso nasa 230 km/hour.

Sabi ng mga eksperto, bagaman pambira ang nangyari dito kay Karding, hindi naman daw ito ang unang bagyo sa Pinas na nag-explosive intensification.

At paliwanag nila, nangyayari ‘yan kapag sobrang mainit ang ibabaw ng dagat na parang nagiging panggatong sa bagyo para lalo pang lumakas.

Nangyari nga ang pagiging super sakalam ni Karding, ilang oras na lang at tatama na siya sa kalupuan. Kaya naman totoo ang sinabi ni PBBM na “masuwerte” pa rin ang Pilipinas dahil kahit matindi ang iniwang pinsala ang mga taniman at iba pa, hindi naman marami ang nadisgrasya.

Nakakalungkot nga lang dahil mayroon pa ring mga nasawi na nasa mahigit 10 katao, kabilang ang limang bayaning miyembro ng rescue team sa Bulacan. Papunta sana sila sa misyon sakay ng bangka nang magkaroon ng flash flood at nadisgrasya.

Kaya sana eh huwag na nang maging pasaway ang mga taong pinapalikas. Huwag nang mag-teka-teka na aabangan munang tumaas ang baha at saka aalis, o magpapasundo sa rescue team. Nakita naman natin ang nangyari sa limang miyembro ng rescue unit sa Bulacan, na buhay pa sana ngayon.

Samantala mga tropapips, naging parang pambasag naman sa trip dito kay Karding ang “Sierra Madre,” na naging trending topics pa sa Twitter habang papalapit nang tumama ang bagyo sa lupa.

Posible nga raw na nakatulong din at nagsilbing

panangga ang Sierra Madre mountain range na mula Cagayan hanggang Quezon, kaya kahit papaano eh hindi masyadong naging matindi ang pinsala ni Karding sa Luzon.

Habang may pangamba ang ilang eksperto na asahan na raw ang mas malalakas na bagyo dahil sa global warming, aba’y baka kailangan din na protektahan ang Sierra Madre, at seryosohin na ang mga reforestation program sa mga kabundukan at huwag pagkakitaan. Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”