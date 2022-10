Pacman co-MVP sa All Star Game

SELYADO ng isang buzzer-beater triple ni Manny ‘Pacman’ Pacquiao ang tie-game ng South Executives kontra North sa ginanap na All-star Game ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL), Linggo, sa Batangas Coliseum.

Umiskor ng 30 puntos 4 assists at 1 steal ang MPBL CEO at founder na si Pacquiao nang pilitin ng South Executives ang 107-107 tie sa kanilang mga katapat mula sa North.

Si Pacquiao, na isang eight-division world champion sa boxing, na nagkaroon din ng stint sa PBA, ay hinirang na co-MVP kasama si Paolo Orbeta ng North.

Si Orbeta, dating College of St. Benilde Blazer at team owner ng Makati, ay nagtapos ng 39 points, 8 rebounds, 6 assists at 1 steal para sa North squad.

Samantala sa All-Star Game naman ay sumandal kay Jaycee Marcelino ang South division upang kunin ang panalo kontra sa kanilang North counterparts, 109-92 na ginanap din sa parehong venue.

Si Marcelino, isang stalwart ng Family Brand Sardines ng Zamboanga, ay naglagay ng 19 points, 7 assists at 3 rebounds at tinanghal na MVP. (Annie Abad)