Nievarez, PRA bumuo ng rowing academy

PINANGUNAHAN ni Tokyo Olympian Cris Nievarez ang national team sa pakikipagsanib-puwersa ng Philippine Rowing Association (PRA) sa probinsiya ng Cavite para bumuo ng unang rowing school sa bansa.

Tatawagin itong First Ternate, Cavite Rowing Academy, ipinakilala na nakaraan kung saan kasama ni Nievarez si PRA President Patrick Gregorio sa dumalo sa event na ginanap sa Barrio Bucana sa Ternate, Cavite.

Si Olympian Benjie Tolentino ang magiging head instructor ng academy na ang misyon ay makapaghubog ng alento para makasama sa national team at posibleng maging Olympian rowers sa darating na panahon.

“We have to build more rowing academy or centers all over the country so young people can learn how to row, that is the first step,” saad ni Gregorio. “We will develop more rowing centers to reach this goal.” (Elech Dawa)