‘Mga Pinoy bitin sa 90’ Coco, Jodi Sycuan show bawal sa mga bata

Beverly Hills, CA. — Alam mo, Dondon (my dear editor), bilib ako sa mga taga-Liberty Entertainment na nagprodyus ng kick-off show ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano: Pasasalamat Tour U.S.A.’ sa Sycuan Casino sa El Cajon, California noong Saturday night (kahapon ng umaga sa ‘Pinas).

They can easily claim na sold out ang show nina Coco Martin, Jodi Sta. Maria, Raymart Santiago, Michael de Mesa, Eric Nicolas and others, pero ang sabi nga nila, 94% ang nabenta nilang tickets!

After nga ng show, ipinakita sa amin ng head of production ng Liberty Entertainment na si Jonathan Aligada (dating taga-Viva at ABS-CBN) ang report na 94% ang nabentang tickets at sobrang happy siya.

Pati si Ms. Millie Gurfinkel, executive producer at misis ng pamosong immigration lawyer na si Atty. Michael J. Gurfinkel, sobrang happy na halos napuno sila.

Sayang nga at 21 and older lang ang puwede sa Sycuan Casino, kaya ‘yung mga may anak na younger than 21, hindi nakapagsama ng minors.

May ilan nga akong mga kakilala na gustong bumili ng tickets, pero dahil sa casino ang venue, hindi raw nila maisasama ang mga minor nilang anak, kaya hindi na nanood.

Anyway, sa breakfast namin kahapon kung saan nakasama namin ang mag-asawang Atty. Michael at Ms. Millie, nagpahayag sila na masaya sila sa rami ng mga Pinoy na dumating at nakisaya sa grupo ni Coco.

Nagpaliwanag din sila kung bakit 90 minutes lang ang show ng ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ group. Rule kasi ng Sycuan Casino ‘yon na kailangang isang oras at kalahati lang ang show or else, puputulin ‘yon.

So, si Eric nga na nag-host ng nasabing show, bago pa mag-8:00pm (na siyang start talaga ng show at nakalagay naman sa mga poster), lumabas na sa stage at nag-announce na mag-i-start na nga.

In fairness, mga 8:01pm, nag-start naman talaga ang show at masaya ang audience na ilang beses bumaba ng stage ang grupo ni Coco, kaya maraming nakapagpa-picture, nakayakap at nakahalik kina Coco.

Maiksi man ang show, halos lahat naman ng mga nanood sa show nina Coco sa Sycuan Casino ay masayang umuwi!

Kuwento nga ng mag-asawang Gurfinkel, gumawa sila ng paraan na mapayagan na mas mapahaba sa 90 minutes ang show nina Coco, pero hindi nga sila napayagan.

After ng show, may meet & greet din ang mga nag-show para sa ilang VIP guests.

By 11:00pm naman, umalis na ng Sycuan Casino ang grupo ni Coco at ayon kay Eric na naka-chat namin, papunta na raw sila ng San Manuel para makapag-rest na dahil doon naman ang second show nila.

Sa grupo nina Coco at Jodi, pati sa mga taga-Liberty Entertainment nina Atty. Michael & Ms. Millie, congratulations!

Ang aasikasuhin na nila this week ay ang shooting ng ‘Labyu with an Accent’ na kasama rin sa cast sina Donita Rose at G Tongi at sana nga, Dondon, maayos ng friend naming si Mark Labella (na producer nila rito sa Amerika) na makapag-cover ako for Abante Tele-Tabloid sa isa sa mga shooting nila.

‘Yun na!