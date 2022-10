‘Marina super proud’ Joshua 1st runner up sa Manhunt Int’l

Proud mama ang former beauty queen at gumaganap na ngayong kontrabida sa mga telesserye na si Marina Benipayo sa kanyang anak na si Joshua De Sequera.

Naging first runner-up si Joshua sa katatapos lamang na 2022 Manhunt International Male Supermodel na ginanap sa Okada Manila noong nakaraang October 1.

Bukod sa pagiging first runner-up, nauwi rin ni Joshua ang special awards na Best Commercial Model, AQ Prime Streaming King, and Mr. Blackwater Sports.

Ang Australian model na si Lochian Carey ang winner ng Manhunt at tinalo niya ang 33 other male contestants mula sa iba’t ibang bansa.

Ang iba pang runners-up ni Carey ay sina Elijah Van Zanten (USA), Tranh Manh Kien (Vietnam), and Cas Hagman (the Netherlands).

Mga umupong hurado ay sina Thai businesswoman Pawina Bamrungot, fashion photographer Jose Raymond Lontok, fashion designer Albert Andrada, Manhunt International 2012 Jun Macasaet, Blackwater brand representative Kevin Chua, Okada Manila Sales and Marketing Vice-President Cielo Ortega-Reboredo, actor/entrepreneur RS Francisco, and lawyer Honey Quiño.

Sina former Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez at reigning Miss Universe Philippines Tourism Michelle Marquez Dee ang mga naging host.

Ito ang ikatlong beses na naging host ang Pilipinas ng Manhunt International competition. Naganap ang competiton dito sa atin noong 1999 at 2020.

Isang beses pa lang nanalo ang Pilipinas sa Manhunt noong 2012 at ito ay ang model na si June Macasaet.

Sey ng 24-year old na si Joshua, na-pressure siya sa pagsali sa competition dahil kilalang beauty queen at supermodel ng Pilipinas ang kanyang inang si Marina. Nakoronahan noong 1992 bilang Binibining Pilipinas-Maja International si Marina.

“There’s added pressure, of course, because my mom has accomplished a lot of things in her career. I want to make a name for myself as well. I don’t want to be the guy who’s only known because I’m the son of Marina Benipayo. I wanna be known as Joshua De Sequera, supermodel-slash-the-guy-joining-this-pageant. I want to make a name for myself here, and I believe I’m starting to make a name for myself,” sey pa ng property specialist at former volleyball athlete.

Hindi rin tinatago ni Joshua na siya ay may sarili ng pamilya at very supportive ang wife niyang si Judy Takeuchi sa kanyang modeling career. Two-years na ang anak nilang si Jacob.

“All my pictures, I’ve been sending it to her then she’s been putting the captions. She’s very supportive,” sey ni Joshua.(RUEL MENDOZA)