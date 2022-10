Lumabas ang tunay na kulay ni Megastar

May karapatan nga ba tayong ipagmagmalaki ang ating kayamanan? Naitanong natin ito dahil sa hugot ngayon ng isang Katolikong pari sa viral video ni Sharon Cuneta tungkol sa pamamakyaw niya ng mga paninda ng Louis Vuitton.

Sa naturang vlog, sinabi ng aktres na bibili sana siya ng belt sa Hermes store sa South Korea pero hindi siya pinapasok sa loob kaya naman namakyaw na lamang siya sa Louis Vuitton. Sinabi pa ni Cuneta na muli siyang dumaan sa harap ng Hermes at inirampa ang kanyang mga pinamili.

Para kay Catholic priest Father Benny “Nongnong” Tuazon, dapat ay pinili na lamang ng singer-actress na maging humble at hindi na lamang ipinangalandakan ang kanyang kayamanan sa naturang vlog.

“Sana a little prudence naman dun sa isang sikat na singer at actress na nagflaunt ng yaman on video. Daming designer bags/items ang binili sa isang tanyag na store. It is not about affording it but being discreet about it. Kailangan ba talagang nakavideo at i-post?” anang pari sa isang tweet.

Ilang die-hard fan ang nagtanggol kay Sharon at sinabing hindi naman pagmamayabang ang ginawa ng aktres dahil pera nito at pinaghirapan niya ang kanyang ipinambili.

Giit ng pari, “I agree that it was her money and she has all the right. Pero di naman kailangan. Humility is better.”

Malinaw na para kay Fr. Nongnong, pagyayabang ang ginawa ni Sharon Cuneta. At kung titingnan ang iba pang mga komento sa naturang vlog ay ganun din ang nangingibabaw na opinyon—isang pagyayabang na ipangalandakan mo sa lahat na kayang-kaya mong mamakyaw ng Louis Vuitton.

Si Sharon ay isang public figure at kahit lipas na ang kanyang kasikatan ay marami pa ring kumikilala sa kanya. Kaya tama naman si Fr. Nongnong na dapat ay pinili na lamang nitong maging tahimik sa nangyari sa kanya sa South Korea.

Bukod dito, sa panahon ngayon, marami ang nagugutom dahil pinasadsad ng pandemya ang kabuhayan ng lahat. Sa mga ganitong taghirap, ang pagpapamukha na may kakayahan kayang mamakyaw ng mga mamahaling bagay ay malaking sampal sa mga nagugutom. Oo pera ni Sharon ang kanyang ipinambili, pero dapat pa nga bang ibida-bida ito sa nagugutom niyang kababayan?

Bukod pa sa kung talagang nasa puso nya ang Pilipinas ay dapat dito na lang siya nag-shopping galore kumita pa ang gobyerno sa buwis.

At mas hahangaan si Megastar kung mga produktong lokal ang ipinangalandakan niya sa kanyang vlog at hindi ang pang-mayamang brand.