Legal ba ang pagkumpiska ng drivers’ license?

Matagal nang isyu ang pagkumpiska ng lisensiya ng mga pamahalaang lokal, hindi lang sa Metro Manila, kundi maging sa probinsiya.

Para malinawan, naglabas ng memo si DILG Sec Benhur Abalos noong Sept 14, 2022 para sa lahat ng gobernador, mayor, sanggunian, DILG regional director at DILG counterpart sa BARMM.

Inulit sa memo ang laman ng DILG-DOTC Joint Memorandum Circular No. 01 s 2008: “The LGUs can issue traffic citation tickets but only LTO and their deputized agents can confiscate drivers’ license.” [Puwedeng magbigay ang LGU ng traffic violation ticket, pero tanging LTO at deputized na ahente nito ang maaaring magkumpiska ng drivers’ license.]

Pinaalalahanan ni DILG Sec Abalos ang mga LGU na tanging LTO at ang mga ahente nito ang may mandato ng batas na magkumpiska ng lisensya ng mga motoristang lumalabag sa batas trapiko.

Agad pinuri ng LTO ang memorandum ng DILG. Idinagdag ng LTO na naaayon eto sa dati ng desisyon ng Korte Suprema at sa mga probisyon ng Republic Act 10930 na ang pagkumpiska ng driver’s license ay kapangyarihan lamang ng LTO.

Maging ang RA 4136 (Land Transportation Code) ay pumapanig sa memo ng DILG. Ganito ang nakasaad sa Section 62: “No provincial board, city or municipal board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict with the provisions of this Act..” [Walang sanggunian o konseho ng lalawigan, siyudad o bayan ang gagawa ng ordinansa o resolosyun sa sumasalungat sa sinasabi ng batas..]

Ganito naman ang paliwanag ni DILG Sec Abalos, “Imagine mo papanhik ka ng Baguio. Nahuli ka bandang Mandaluyong, nakuha lisensya mo. So from Mandaluyong papuntang Baguio wala kang lisensya. Dala mo ‘yung ticket ng Mandaluyong. What if ‘yung ticket na ‘yun hindi irecognize ng Tarlac, Pampanga, lahat ng dadadaanan mo, Pangasinan or ng ibang LGU?”

Pero hindi sang-ayon ang pamahalaan ng lungsod ng Manila sa memo. Iginiit nito na ang lokal na pamahalaan ay may autonomiya at kapangyarihang magkumpiska ng lisensiya.

Sabi si Atty. Princess Abante, pinuno ng communications ng lungsod ng Manila, binigyan ng kapangyarihan ng Local Government Code ang lungsod na gumawa ng sariling polisiya kasama ang pagpapatupad ng batas trapiko, paghuli ng mga lumalabag at pagkumpiska ng kanilang lisensiya.

Sa bisa ng Ordinansa No. 8092 – Traffic Code of Manila City, inuutusan ang mga local traffic enforcers ng Manila na kunin ang lisensya ng mga motoristang sumusuway sa batas trapiko.

Sinabi rin ni Atty Abante na magpapadala ng sulat at makikipagpulong si Manila Mayor Honey Lacuna kay SecAbalos para ipaliwanag ang posisyon ng lungsod.

Taliwas naman ang pamahalaan ng Quezon City; sang-ayon ang QC LGU sa memo ng DILG. Kaya simula noong Sep 24, tumigil na ang mga QC Traffic Enforcers sa pagkumpiska ng lisensya.

Tayo po ay sumasang-ayon sa DILG sa bisa ng RA4136 at RA10930, na pinatibay na ng Korte Suprema. Isa pa, ang violation ticket ng LTO ay kinikilala sa buong bansa bilang substitute sa lisensiya. May punto rin si Sec Abalos sa kanyang halimbawa ng pagmamaneho patungong Baguio.

Bakit hindi na lang magpa-deputize ang lahat ng local traffic enforcers sa LTO?