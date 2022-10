Kwekuteye, San Beda sasawsaw sa ibabaw

Team Standings W L

Benilde 5 1

Lyceum 5 1

San Beda 4 1

JRU 3 2

Arellano 4 3

Letran 3 3

Perpetual 3 3

SSC-R 2 3

EAC 0 5

Mapua 0 7

Mga laro ngayon: (Filoil EcoOil Centre)

12:00nn — JRU vs San Beda

3:00pm — Perpetual vs EAC

PAKNER muli sina Filipino-Canadian James Kwekuteye at JB Bahio para pangunahan ang San Beda University Red Lions na masipat ang pagsosyo sa liderato laban sa mainit na Jose Rizal University Bombers sa pambungad na laro sa 98th season ng National Collegiate Athletic Association of the Philippines (NCAA) men’s basketball tournament sa Fil-Oil EcoOil Centre sa San Juan City, Martes.

Parehong kumana ng double-double performance ang senior players na sina Kwekuteye at Bahio sa huling panalo kontra sa defending champions at Colegio de San Juan de Letran Knights nitong nagdaang Biyernes, 76-68.

Kumana si Kwekuteye ng 17 points, 11 rebounds, 5 assists at 1 steal, habang sumegunda si Bahio sa 16 marka, 13 boards, 2 steals at tig-isang assist at block.

Magsasalubong ang landas ng multi-titlist na Red Lions at naghahanap ng ika-apat na sunod na panalong Heavy Bombers sa alas-12:00 ng tanghali, na susundan ng tapatan ng Altas at Generals sa main game sa alas-3:00 ng hapon.

Nasa solo third place ang Red Lions (4-1) sa ilalim ng De La Salle-College of Saint Benilde Blazers at nagbabagang Lyceum of the Philippines University Pirates na may kapwa 5-1 marka. (Gerard Arce)