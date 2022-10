Kim nanlamig, muntik mahimatay sa nanay ni Xian

Ang daming naaliw na mga netizens at fans nina Kim Chiu at Xian Lim sa ginawang YouTube vlog ni Kim kunsaan, ang special guest niya ay ang Mommy ng boyfriend na si Mommy Mary Anne.

Kasama rin si Xian sa naturang episode na taga-react lang sa mga isasagot ng mommy ni Xian.

Aliw naman talaga at ramdam ang good vibes ng closeness ni Kim sa mommy ni Xian. Pero nakakatawa kasi ‘yung sa isang tanong ni Kim tungkol sa kanila ni Xian, may nabanggit na “Anna” si Mommy Mary Anne.

Napa-react talaga si Kim na, “Sino si Anna?”

At saka isinunod na, “Tita, kinabahan po ako. Parang wala akong kilala na Anna. Nanlamig po ako! Mahihimatay na po ako! Hahaha!”

Pero nilinaw rin nila na si Anna raw ay asawa ng kaibigan nila.

At obviously rin, para sa nanay ni Xian, ang gusto nito ay ang anak at si Kim na ngang talaga.

Sabi niya, “Sana forever kayo. I’m happy na nagkakasundo kayo. Wala kayong scandal. Wala kayong 3rd party. It’s very pure.

“I’m very proud. I can say na perfect loveteam. Ganun ang KimXi. It transcends all generations.”

‘Hilaw ka pa’ Jillian humamig ng batikos

Parang sunod-sunod na ang daming nagre-react ngayon sa GMA Afternoon Prime na “Abot Kamay na Pangarap.”

Actually, even before pa na napa-comment si Ogie Diaz sa acting ni Jillian Ward, may mga nababasa na talaga kaming ilang pagpuna sa ilang eksena ng serye. Pero parang mas dumarami pa ngayon.

Medical drama kasi ang Abot Kamay Sa Pangarap. At aminin na bukod sa court drama, military drama, ang medical drama ang isa sa pinaka-mahirap ma-pull-off. Kahit sa mga U.S. at Korean series na masasabing very extensive rin ang ginagawang research, pero naba-bash pa rin at napapansin kapag may mga butas sa eksena o sa mga medical term at practice na ginagawa sa scene.

Nagbasa kami ng ilang comments ng netizens na siguro, maganda rin na mapagtuunan ng pansin ng production, lalo na mga writers. Na in all fairness to them, nakikita naman namin ang effort nilang talaga na makapaghatid ng magandang teleserye.

Marami rin ang nag-retweet sa Twitter na lang at kahit sa TikTok ‘yung particular scene ng pag-opera sa appendicitis.

“Aliw na naka-lock ang OR at siya daw ang mag-opera Hahahahaha!”

“Ang cringey nung acting, mas may dating pa ‘yung babaeng maikli ‘yung buhok sa bitawan ng linya, halatang memorize lang ‘yung kay Doc Analyn.”

“The way silang mag-usap marami talaga ang mamamatay sa ospital na to charmz!”

Sa isang banda, napakabongga ng role na binigay kay Jillian ng GMA Network para siya ang maging bida rito, pero agree kami na may kulang, parang hilaw pa or parang hindi maramdaman sa kanya na focus siya sa character niya.

Sayang ‘di ba, kung hindi niya maibibigay ng bongga ang pagiging actress niya sa ganitong ka-challenging na role.