Kai nagliyab kontra Suns

NAGPASIKLAB ang Pilipinong big man na si Kai Sotto ng 11 puntos at dalawang steals para sa Adelaide 36ers na tinalo ang Phoenix Suns, 134-124, sa ginanap na NBLxNBA exhibition game nitong Linggo (Lunes sa ‘Pinas) sa Footprint Center sa Phoenix, Arizona.

Matibay na naglaro ang 7-foot-3 na si Sotto tampok ang pagsasagawa ng pares ng dunks para magtapos na may 11 puntos, dalawang rebounds, dalawang steals, at isang assist upang ipadama ang kanyang presensiya sa court sa kanyang 18 minutong paglalaro.

Tinulungan ni Sotto ang Adelaide na tumalon sa maagang 16 puntos na abante mula sa kanyang free throws sa 6:20 minuto ng second quarter na 57-41 iskor.

Si Devin Booker ay umiskor ng 13 puntos sa 5-of-8 shooting, habang si Chris Paul ay naghatid ng anim na puntos at 12 assist para sa Suns.

Nakalapit ang Phoenix sa isang puntos na lamang na paghahabol, 82-81, sa ikatlong quarter gamit ang jumper ni Chris Paul, ngunit ang dunk ni Sotto ay nagdulot ng 9-2 na pasabog upang maibalik ang kontrol sa 91-83.

Nag-init si Craig Randall para sa 36ers at nagsalpak ng siyam na tres, nagtapos na may 35 puntos, tatlong rebounds, dalawang assists, dalawang steals at isang block, habang si Robert Franks ay nagpaputok din ng 32 puntos mula sa mainit na 6-of-10 shooting.

Kukumpletuhin ng Adelaide ang dalawang laro sa US sa laban kontra Oklahoma City Thunder sa Huwebes bago bumalik sa Australia para sa 2022-2023 NBL season sa susunod na linggo. (Lito Oredo)