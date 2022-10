John Lloyd ginaya ni Thai actor Gulf Kanawut

Hanggang Thailand pala ay sikat na sikat ang tandem nina Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, ha! Lalo na ang movie nila na ‘One More Chance’!

Kunsabagay, sino ba naman ang hindi nagkagusto sa movie na `yon. At sino ba ang hindi memorize ang mga linya roon?

Kaya naman pati ang Thai actor na si Gulf Kanawut (Kanawut Traipipattanapong), gayang-gaya ang acting ni Lloydie, ha!

Sa show nga ni Kanawut sa New Frontier Theatre, ni-reenact niya ang famous line nina Popoy at Basha sa ‘One More Chane’ kasama si Kring Kim, isang negosyante/host/content creator.

“She had me at my worst. You had me at my best, at binalewala mo lahat `yon,” sabi ni Kanawut, na medyo slang nga, dahil hindi naman talaga siya marunong o mahusay magsalita ng Tagalog.

Sagotg ni King Kim, “Popoy, ‘yan ba ang tingin mo sa akin? I just made a choice.”

“And you chose to break my heart!” sabi ulit ni Kanawut.

Well, sa pinanood kong video sa New Frontier Theatre Instagram, halos wala ka ngang maintindihan, dahil sa lakas ng sigawan ng mga fan.

Teka, sino ba si Kanawut?

Si Gulf Kanawut ay Thai actor, model, na nagbida sa mga pelikula/TV show na Tharn Type, 7 Years of Love, Our Final Love, The Wedding Day.

Pinoy pride sa Korea: Cherish Maningat kinainggitan sa K-drama

Speaking of Kring Kim, napanood ko sa Instagram ang interview niya sa Filipina actress na si Cherish Maningat (cherish_unni), na gumagawa ng pangalan sa South Korea.

Imagine, kasama siya sa mga K-drama, Korean movies, tulad ng Mouse.

Biro nga ni Kring Kim, “Talaga namang nakaka-proud ang ating favorite Unnie, Pinay actress sa Korea and Korean language teacher. Let our response be: ‘Sanaol cheret.’

At base sa video ng ‘Mouse’ na pinost, mahusay na artista si Cherish, ha! Ang bongga ng mga dramatic scenes niya, na papalakpak ka talaga sa kanya.

Imagine, si Lee Seung-gi lang naman ang kasama niya sa ‘Mouse’ na pinalabas noong March 2021, ha!

“Palahaw iyak talaga. Nanay ako ng bata na pinaslang. Napaka-heavy ng scenes. As in parang walang time na hindi ako pumapalahaw ng iyak. “There was one scene, nandun ako sa studio, na sa sobrang iyak ko, tutumba na lang ako, eh, paulit-ulit kasi. Hindi na ako makatayo. Siya hinahagod na lang ang likod ko, na sabi niya, kaya pa, kaya pa,” kuwento ni Cherish.

Bongga, di ba?

Kainggit nga siya!