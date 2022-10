Jeremiah binitin mga Ginebra fan

NANGGULAT si Jeremiah Gray nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Naka-uniporme ng Ginebra ang Fil-Am, inakala ng marami na maglalaro na.

Pero natapos ang 99-91 win ng Gins kontra Meralco ay hindi tinawag ang numero ni Gray.

“He’s getting closer, but he’s not ready today,” ani coach Tim Cone matapos sumampa ang team sa 1-1 sa PBA Commissioner’s Cup. “But he’s getting closer.”

Inabot ng ACL injury si Gray sa PBA 3×3 noong nakaraang taon, nakakapag-ensayo na sa Ginebra pero wala pang go-signal na maglaro.

“He wants to play really badly,” dagdag ni Cone. “He was telling everybody he wants to be in the lineup.”

Isa, dalawang linggo ay pupulsuhan ulit ang 6-foot-5 winger kung puwede nang maglaro. (Vladi Eduarte)