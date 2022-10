Ivana, Zeinab binaklas sa FB, pumalag

Naghimutok ang aktres at vlogger na si Ivana Alawi nang biglang maglaho ang Facebook page niya na may milyones pa namang followers. Maging ang kapwa niya vlogger na si Zeinab Harake ay ganon din daw ang nangyari.

“Bat ganon naman Facebook? Una niremove ung Verified page ni @ZeinabHarake11 na 13M at hindi daw alam ng Facebook Team kung bakit nagkaganon.

“Tapos ngayon verified Page ko din na 19M at Ivana Skin page nawala? No Violations, no Reports, No reason.. Why?? @facebook (rolling eyes emoji),” tweet ni Ivana nitong Lunes.

Iba’t ibang dahilan ang iniisip ng mga netizen kung bakit ito nangyari.

“Baka po bug yon. Nagkaproblema po ata sila.”

“Obviously it’s hackers taking over your account.”

“Puro pwet daw kasi nakikita daw dun.”

Nakiramay naman ang mga netizen at umaasang sana ay maayos ang problemang ito.

Sa Instagram ay nanawagan din si Ivana ng solusyon sa gusot na ito sa FB.

“I’m currently talking to someone from Meta/Facebook team and they don’t know what happened or why pages have been disappearing. There must be something deeper to this, why are big pages being targeted? Is Facebook even safe for creators or influencers?” post ni Ivana.

Labis umano niyang ikinababahala ito dahil pinaghirapan niyang dumami ang kanyang mga followers.

“It’s really frustrating, sad and disappointing for those of us who really supported and pushed this platform for years,” himutok pa ng aktres.

“Sana mabalik na (crying+broken heart emoji),” komento naman ni Zeinab sa IG post ni Ivana.

Huling nag-collab ang dalawang bigating vlogger bilang Alake Sisters kung saan nag-twinning sila. (Batuts Lopez)