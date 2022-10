Higit 300 dayuhang pasaway, manyak pinalayas sa ‘Pinas

Umaabot sa kabuuang 372 dayuhan ang nakatakdang ipatapon ng Bureau of Immigration (BI) pabalik sa kanilang mga bansa matapos silang madakip sa magkakahiwalay na operassyon sa bansa nitong Setyembre.

Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na isinasapinal na ng BI ang deportasyon ng 331 Chinese national at 41 iba pang dayuhan na dinakip ng National Bureau of Investigation (NBI) sa Pasig City at Angeles City noong nakaraang buwan.

Mula sa nasabing bilang, 43 ang nai-turn-over sa BI habang nasa kustodiya pa ng NBI ang nalalabi pang dayuhan. Sasagutin aniya ng mga deportee ang gastos sa kanilang biyahe.

Samantala, sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na tinutukoy na nila kung nasa bansa pa ang 48,782 dayuhan na may kanseladong visa na pero kinuha pa ring manggagawa ng ilang POGO.

Samantala, kasama rin sa mga ipatatapon na dayuhan ang mga illegal o undocumented alien na inakusahan ng pang-abuso ng mga Pinay, gayundin ang mga may operasyon ng porn site sa bansa. (Mina Navarro)