Herro ginapos ng Miami Heat

NANIGURO ang Heat kay Tyler Herro, ikinahon ang guard sa limang taon para manatili sa Miami.

Pumirma na raw ang reigning Sixth Man of the Year ng four-year contract extension nitong Linggo, ayon sa ulat na unang ini-report ng ESPN.

Posibleng umabot raw sa $130 million ang deal pero mas mababa sa max na puwede sanang makuha ni Herro.

Garantisado ang $120M at $10M pa mula sa incentives.

“Tyler is an impact multi-faceted player and we are excited to have him signed for the next five years,” ani Heat president Pat Riley.

Dalawang linggo bago ang 2022-23 regular season, buo ang core ng Miami kina Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry at Herro.

Nanalo ng 53 games noong nakaraang season ang Heat, No. 1 sa East playoffs pero sinipa ng Boston sa pitong laro sa East finals. (Vladi Eduarte)