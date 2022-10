Eumir kasapakan pambato ng Tate

HUMINGI ng suporta si Tokyo Olympics bronze medalist Eumir Marcial sa mga Pinoy sa Amerika at maging sa Pilipinas na tunghayan ang kanyang ikatlong pagsabak bilang professional boxer ngayong darating na Oktubre 8.

Makakaharap ni Marcial si Steven Pichardo na isang American boxer na may rekord na 8-2-1 win-loss-draw.

“Catch my 3rd professional fight against Steven Pichardo (8-2-1) an American boxer this coming 8th of October at the Dignity Health Sports Park in Los Angeles, USA,” ani Marcial sa kanyang social media account.

Si Marcial ay may rekord na 2-0 win-loss sa kanyang professional career bilang boksingero.

Nakalaban ni Marcial sa kanyang unang pagsabak bilang professional boxer ang Amerikano na si Andrew Whitfield sa pamamagitan ng unanimous decision win.

Kasunod na Amerikanong tinalo ni Marcial ay si Isiah Hart kung san pinataob niya ito sa pamamagitan ng technical knockout.

Magsisilbing undercard ng rematch ng isa pang Filipino boxer na si Jerwin Ancajas kontra IBF super flyweight champion Fernando Martinez ng Argentina ang laban ni Eumir.

“To all the Filipino boxing fans here in America catch my fight and Jerwin Ancajas versus Fernando Martinez’ fight in the said venue above. Let’s go EM fans!” sey ni Marcial. (Annie Abad)