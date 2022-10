DOF exec butata kay Chiz sa POGO

Inamin ng Department of Finance (DOF) na walang silang datos para suportahan ang kanilang posisyon sa “social costs’ ng pagpayag sa Philippine offshore gaming operators (POGOs) sa bansa.

Ito ang nabunyag sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means matapos tanungin ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero si Finance Assistant Secretary Valery Joy Brion na magbigay ng basehan sa kanilang posisyon na “the POGO’s modest contribution to the economy does not outweigh the social costs of its continued operations.”

Tanong ni Escudero kay Brion: “How did you compute social cost?”

Inamin ni Brion na sa kasalukuyan ay wala silang datos para dito.

Matapos ang pag-amin ay muling tinanong ni Escudero ang opisyal. “Where did the decision or conclusion that the social costsoutweigh.. saan galing po ‘yon? How did you arrive at that?”

Matapos aminin ng DOF na hindi sila nagsagawa ng survey, binigyang-diin ni Brion na isinaalang-alang ng ahensya ang maraming factor, kabilang ang ulat sa POGO industry at kontribusyon sa revenue collections. (Dindo Matining)