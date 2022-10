Cong. Barbers sa mga artista: Drug test muna bago shoot!

Isinusulong ng isang mambabatas na gawing mandatory ang drug test sa mga artista bago sumalang sa harap ng kamera.

Ani Rep. Robert Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, kinakailangan umano ito dahil marapat lamang na maging mabuting ehemplo ang mga artista sa publiko.

Kasunod nga ito sa pagkakaaresto sa aktor na si Dominic Roco at apat pang kasama nito sa isang drug buy-bust operation sa Quezon City nitong Oktubre 1. Nahulihan ng 15 gramo ng shabu, 10 gramo ng marijuana, timbangan, at ng buy-bust money ang grupo ng anak ni veteran actor Bembol Roco.

“They are public figures that are being idolized by the public, particularly the Filipino youth. They would be setting bad examples if they would be involved in the use of drugs, or worse selling drugs,” ipinunto pa ng mambabatas.

“Alam ko na halos lahat ng ating mga artista ay drug-free o malinis sa usapin ng illegal na droga. Pero meron din na naliligaw ng landas, na gumagamit o minsan nagtutulak pa ng illegal na droga,” aniya pa.

Pinayuhan din nito ang mga taga-showbiz na tumulong na linisin ang kanilang hanay laban sa pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot.

“Kaya hinihiling at hinihikayat ko ang hanay ng ating movie industry na tumulong sa kampanya laban sa droga sa pamamagitan ng pag-police ng kanilang ranks at i-subject ang kanilang mga talents sa drug test bago bigyan ng pelikula,” ani Rep. Barbers. (Batuts Lopez)