Carla kinondena talpakan ng mga kabayo

Tahasang kinondena ng aktres na si Carla Abellana ang tradisyon na horse fighting sa Glan, Sarangani Province. Kilalang animal rights activist ang aktres.

Aniya, anumang uri ng animal cruelty ay hindi karapat-dapat tangkilikin ng ating mga kababayan.

“I’ve been desperate to speak against horse fighting (and since been actively campaigning against ALL other types of animal fighting) since I found out years ago that it sadly exists in our very own country,” post ni Carla sa kanyang Instagram nitong Lunes.

Hindi niya umano maintindihan kung bakit may mga ganitong tradisyon na ikinatutuwa ng ilan nating kababayan.

“Why make animals fight against each other, suffer tremendously, and likely die in the process, just so you can excuse it under the guise of ‘tradition’ or ‘entertainment’? Or so you can gamble your money away?” anang aktres.

Ni-repost niya ang kampanya ng Animal Kingdom Foundation (AKF) laban sa sabong ng mga kabayo na magaganap sa Sarangani ngayong buwan.

“Horse fighting is against the law! Stop this tradition of violence!

“While the world observes the global celebration of Animal’s Day on October 4, a festival instigates violence among glorious horses in the pretense of tradition and culture through a 3-day horsefighting activity in the municipality of Glan, Province of Sarangani.t ng AKF.

“My gosh anong klaseng entertainment naman ‘yan? Animals are more mabait than humans. So sad.”

“Ang daming puwedeng pagkalibangan, pati ba naman buhay ng nananahimik na hayop ginugulo niyo, just for fun?”

May isang netizen pa na nanawagan sa Pambansang Kamao para tumulong na ipatigil ang nasabing tradisyon dahil tagarito ang dating senador.

“This is nothing more than violence for entertainment,” ayon sa AKF.

Labag umano sa RA 8485 as amended by 10631 o Animal Welfare Act ang nasabing tradisyon.

Ang mga kabayo ay kadalasang pinagpupustahan din sa karera. Ngunit noon pa man ay malaking tulong na ang mga kabayo sa transportasyon gamit ang mga kalesa.

Sinang-ayunan naman ng mga netizen ang paninindigan ni Carla a

“Sana umaksyon jan mam si Sir Manny Pacquiao, ma-convince niya mga kababayan niya itigil ‘yan,” ayon dito. (Batuts Lopez)