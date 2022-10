Billy nagulat: Coleen mystery guest sa Paris TV show

Naka-chat ko si Billy Crawford na ngayon ay nasa Paris, France.

Sabi niya, nagi-enjoy talaga siya sa ginagawa niya sa Paris, at sa totoo lang naman kasi, hanggang ngayon pala ay sikat na sikat pa rin siya sa Europe.

Aliw na aliw ako tuwing magsasalita siya in French na very fluent, kahit ilang taon na siyang nawala roon, at nanirahan na nga sa Pilipinas.

Hanggang November raw ang engagement niya roon. Dasal ko na manalo siya sa competition na ‘Dancing with the Stars’.

Nakuwento nga pala niya na naging mystery guest daw sa show ang asawa niyang si Coleen Garcia, na ikinagulat talaga niya.

Sinehan talunan pa rin sa streaming app

Hindi ba maganda ang mga box-office result ng mga pelikulang lumabas sa mga sinehan nitong mga nakalipas na linggo?

Takot pa rin ba ang mga taong lumabas at manood ng pelikula sa mga sinehan?

Akala ko pa naman ay hudyat na ang ‘Maid In Malacanang’ ng pagbalik ng mga tao sa mga sinehan. Para lang yata ‘yon na mga rally sa kampanya na dinumog ng mga tao, bago mag-eleksyon.

Tingin ko, babawi naman ang mga pelikulang `yon sa digital platform/streaming app tulad ng Vivamax na malakas na sa buong mundo, gaya ng Netflix, ha!

Sana mag-normalize na ang lahat, na bumalik na talaga ang mga tao sa mga sinehan, para maraming producer ang bumalik sa paggawa ng pelikula.

Richard, Lucy pang-finale sa rampahan

Tagumpay ang Bench Fashion Week na dinaluhan ng maraming artista na mga endorser nila. Na ang iba nga, kahit hindi kasama sa rampahan ay nagpakita ng suporta, nanood.

As always ang final ramp ay ang mag-asawang Cong. Richard Gomez at Mayor Lucy Torres. Alam naman ng lahat na si Richard ang kasama ni Ben Chan sa pagbubukas pa lang ng Bench na naging matagumpay naman.

Siyempre dumalo ang alaga kong si Jeric Gonzales, being one of the celebrity endorser ng Bench. Wala naman si Ruru Madrid na always present sa mga event ng Bench noon. Siguro may natanggap na engagement ahead sa Bench?

AlDub todo bash sa BeaDen

Sa nakalap kong balita ay hindi pa rin daw tanggap ng mga AlDub ang tandem nina Alden Richards, Bea Alonzo. Bina-bash pa rin nila ang ‘Start Up PH’ at kinokontra ang mga positive feedback ng teleserye.

Naku mga iha, iho, mag-move on na kayo, at engaged na nga si Maine Mendoza kay Cong. Arjo Atayde, noh?

Bigyan na ninyo ng kalayaan si Alden. Masaya si Alden sa ‘Start Up PH’, kaya pabayaan niyo na siya. Suportahan niyo na lang siya, kesa i-bash nang i-bash, ha!

Anyway, papasok na sa second week ang ‘Start Up PH’ at tuloy-tuloy pa rin ang taping nila.