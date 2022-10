‘Barado ang puso’ Sen. Robin naghanap ng bagong ‘nobya’

Balik trabaho na si Sen. Robin Padilla.

“Balik trabaho na po tayo!” chika niya sa kanyang Facebook page.

Nag-live nga si Sen. Robin ng Public Hearing of the Committee on Finance (Subcommittee ‘A’).

Ang agenda ng hearing ay ‘Proposed FY 2023 Budget of the following:

*Department of Finance and attached agencies and corporations.

*Anti-Money Laundering Council.

“Ang paglilingkok sa bayan ang tunay na kaligayahan ng aking puso. Isang magandang Lunes sa lahat!” sabi pa ni Sen. Robin.

Ni-repost din niya ang artcard na naglalaman ng kanyang statement:

“Wala akong sakit na kahit ano. Nangyari lang naagka-high blood ako after elections. Magmula sa Spain hindi bumaba ang BP ko. Ginawa sa Cardinal Santos ang test sa endoscopy, colonoscopy para tingnan ang laman loob, pasado lahat..

“Ginawa ang 2d echo ng puso may nakita sila na kailangan magpatingin sa cardiologist. Pumunta ako sa Asian Hospital, pinag-stress test ako, may nakita raw sila na parang barado ang puso kaya ako na heart procedure.”

Pero bago ‘yon, nag-post din si Sen. Robin na nasa isang store (ng mga baril) siya.

“Sabi ng doctor kailangan bumalik sa kaligayahan ng puso. Hanap muna ng bagong nobya sa CZ Flagship Store Philippines (baril),” sabi pa niya.

Well, hiling ko ang tuluyang paggaling ng puso ni Sen. Robin. (Rb Sermino)