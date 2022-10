Bagsik ng climate change

Dinalaw kamakailan ng super typhoon Karding ang Pilipinas na nagdulot ng matinding pinsala sa mga pananim, ari-arian at buhay ng mamamayan.

Nasa 12 katao ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo noong nakalipas na linggo at posibleng tumaas pa ang bilang dahil sa anim na nawawala pa hanggang sa ngayon.

Hindi lamang buhay at ari-arian ang pininsala ng bagyong Karding dahil marami rin ang naiulat na nasaktan at nasugatan na mag-iiwan ng marka sa kanilang pisikal na katawan at isip hinggil sa sinapit na karanasan sa bagsik ng bagyo.

Ang sabi po ng mga eksperto, ang mga naranasan sa super typhoon Karding at ilan pang nagdaang mga bagyo sa bansa ay epekto ng climate change na nagdulot ng matinding pinsala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo.

Bagamat matagal ng pinag-uusapan sa mga pandaigdigang mga pulong at pagtitipon ang isyu sa climate change, tila ba hindi sineryoso ito ng ilang bansa ang mga hakbang na dapat gawin para maibsan kahit papaano ang pinangangambahang magiging epekto nito sa mundo.

Sari-saring mga kalamidad at delubyo ang nakita at nabalitaang nangyari sa iba’t bang bahagi ng mundo tulad na lamang ng malakihang pagbaha sa ilang mga bansa gaya ng Pakistan na kamakailan lamang ay nagpalubog sa maraming mga lugar nila at pagkawala ng mga ari-arian at maraming buhay.

Hindi lamang matinding pagbaha ang epekto ng climate change kundi mas matindi pang tagtuyot at matinding init ng temperatura na naranasan sa ilang bansa sa Europa.

Ang climate change po ay ang long-term na pagpapalit ng temperatura at weather pattern dulot ng epekto ng mga pagkasira ng kalikasan at matinding industriyalisasyon ng mga mayayamang bansa na gumagamit ng fossil fuels gaya ng uling, langis at gas.

Nagdudulot ito ng matinding tagtuyot, mga bagyo, heat waves pagtaas ng tubig sa dagat, pagkatunaw ng mga yelo sa dagat na nagdudulot ng mas matinding pinsala sa sangkatauhan.

Dahil sa epekto ng climate change sinabi ng mga eksperto na aasahan ang mas matitindi pang bagyo na mararanasan sa buong mundo dahil sa pagtaas ng moisture sa karagatan at matitinding hangin gaya ng bagyong Karding na nagparamdam ng kanyang lupit sa ilang mga lalawigan sa bansa.

Mas magiging malakas na anila ang mga bagyo at ang mundo ay lalong mag-iinit dahil sa kawalan ng pag-iingat at walang pakundangang paggamit ng ilang industrialized na mga bansa ng mga bagay na nakakasira sa kapaligiran.

Sa mga panahong ito na lamang nakaranas ng signal number 5 sa mga bagyong dumarating na dati ay hindi naman nangyayari at ito ay dahil sa epekto ng climate change.

Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagulat dahil sa signal number 5 na inianunsiyo ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) matapos manalasa ang super typhoon Karding na aniya ay dati wala namang ganitong kataas na signal sa bagyo sa Pilipinas.

Bago pa manalasa ang super typhoon Karding sa bansa, nanawagan si Pangulong Marcos Jr. sa mga lider sa buong mundo na magkaisa para tugunan ang problema sa climate change dahil ito ang pinakamatinding banta na kinakaharap ng mundo at ng sangkatauhan.

Ginawa ng Presidente ang panawagan sa kanyang pagdalo sa 77th session ng United Nations General Assembly (UNGA) sa New York City, USA na aniya ay dapat pagtulong-tulungan dahil ang mga maliliit na bansang tulad ng Pilipinas ang higit na maapektuhan ng epekto nito.

Nanawagan po ang Presidente sa mga mayayamang bansa na sundin ang obligasyon sa ilalim ng United Nations Framework Convention on Climate Change at Paris Agreement na bawasan ang kanilang greenhouse gas emission at makipagtulungan sa pagharap sa kanilang responsibilidad sa pinsalang idinulot sa mga maliliit na bansa.

Dahil sa nakikitang epekto ng climate change sa bansa, nangako po si Pangulong Marcos Jr. na isusulong ng kanyang gobyerno ng paggamit ng renewable energy, geothermal energy sources gaya ng hydropower, geothermal, solar at wind sources para mabawasan at mapabagal ang epekto ng climate change sa Pilipinas.

Maging sa kanyang mga talumpati sa ilang mga pampanguluhang aktibidad ay palaging binabanggit ng Presidente ang isyu ng climate change na aniya ay dapat seryosohin at huwag balewalain dahil hindi birong pinsala ang maaring idulot nito sa mamamayan kapag hindi ito nabigyan ng tamang katugunan at pag-iingat.

Tulungan po natin ang gobyerno para hindi humantong sa mas matinding panganib ang sitwasyon sa Pilipinas at makipagtulungan sa mga hakbang at programang makakatulong para masagip ang kalikasan at mahadlangan ang mga posibleng peligro na darating sa bansa.

Magkaisa po tayo, ang gobyerno at publiko, para maibsan ang epektong dulot ng climate change.