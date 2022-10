Alekhine kampeon sa PEZA Invitational

ITINANGHAL na kamepon si FIDE Master Alekhine Fabiosa Nouri sa Group B ng 1st PEZA Rapid Invitational Chess Tournament na ginanap sa Philippine Economic Zone Aothority-PEZA Double Dragon office sa Pasay City nitong Biyernes.

Pinisak ni Philippine Juniors champion Nouri si FM Robert Suelo Jr. upang masikwat ang korona sa nasabing one-day tournaament.

Hinamig ni 16-year-old Nouri ang P7,000 premyo, nakopo ni second placer Suelo ang P5,000 habang third at fourth sina NM Jasper Faeldonia at CM Genghis Imperial na may P4,000 at P3,000, ayon sa pagkakasunod.

Ang teen chess sensation na si Nouri ay nakatakdang katanawin ang bansa sa World Juniors Under 20 Chess Championships sa Sardinia, Italy.

Nagwagi naman sa Group A si IM Angelo Abundo Young na sumilo ng P10,000 premyo.

Second placer si GM Darwin Laylo na nag-uwi ng P7,000 habang P4,000 at P3,000 sina GM Rogelio “Joey” Antonio at IM Petronio Roca na tumapos ng third at fourth. (Elech Dawa)