3K POGO worker takot ipatapon

Mahigit sa 3,000 mangagawa sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) sa bansa ang nangangamba na maipatapon pabalik sa kanilang bansa.

Ito ang lumitaw nang lumutang ang 3,198 na offshore worker para mag-apply ng kanilang police clearance sa pulisya.

Sa isang press conference kahapon, sinabi ni Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., na pino-proseso na ng PNP-Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) ang aplikasyon ng mga ito para matukuran ang pagiging legal nilang manggagawa ng POGO.

“As of September 27 and 28, an additional 297 POGO workers availed the national police clearance processed by DIDM team, making a total of 3,198 police clearances issued to POGO workers as of October 3,” ani Azurin.

Layon aniya nito na makapaglatag sila ng recording at monitoring system na magbabantay sa mga aktibad ng mga POGO worker at tiyakin na nakasusunod sila sa mga patakaran ng pamahalaan.

Giit ni Azurin, patunay din ito na hindi sila maipapatapon palabas ng Pilipinas dahil legal silang nagtatrabaho sa bansa. (Kiko Cueto)