Young dagdag puwersa sa Gentri

DAGDAG puwersa si International Master Angelo Abundo Young sa pagkuha sa serbisyo niya ng Gen. Trias City Chess Team para sa 1st Mayor Alfredo Abelardo Albee Benitez Masskara Festival National Inter Provinces, Cities and Municipalities Chess Team Championship 2022 sa Oktubre 12-16 sa Forest Park Resort, Brgy. Taculing , Bacolod.

Si US master Almario Marlon Bernardino Jr. sana ang top board player ng GTCCT, pero kumplikado ang event sa 2022 World Juniors Under 20 Chess Championships sa Sardinia, Italy sa Okt.11-23 kung saan guardian-coach siya ni Fide Master Alekhine Nouri.

Makakasama ni Young sa Gentri sina AFM Loyd Rubio, Renie Malupa, Israel Landicho, ACM Paolo Estavillo, Coach AFM Ederwin Estavillo, Glycel Afortunado at delegation head Rodolfo Commandante Jr.

Nakamit ng Gentri chess wizard na si Bonjoure Fille Suyamin ang full pledge National Master title nang sumegunda sa standard at blitz champion sa National Youth and Schools Grand finals sa Dapitan.

Sina Young at Nouri ang mga nagkampeon sa Group A at Group B Division ng 1st PEZA Rapid 8-player Invitational Chess Tournament sa PEZA Double Dragon office nitong Biyernes na suportado ng JC Premiere Marikina Business Center.

Mismong si PEZA OIC General Tereso Panga ang nanguna sa opening rites na sinaksihan nina National Ecozone Premier Queens Lady Eagles Club president Elvira Roca, Leomarie Roca, Mary Grace Echapare, Rose Anova, NEP Eagles club members Alden Echapare, Paolo Anova , Lady Eagle Atty. Nori Tañag, Washington-based Jessie Villasin , New York-based Jun Encarnacion, Elizsa Gayle Cafirma at Edel Fay Cafirma ng Thick and Thin Donut, Mike Tamonan ng Busog28 Chinese-style Fried Chicken at Gerald Yulo.