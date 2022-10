Nagagalak tayo na matagumpay na naiprisinta ni Pangulong Marcos ang kanyang vision sa siyam na araw niyang working visit sa United States na nakapokus sa pagiging maunlad na ekonomiya kung saan “walang magugutom na Pilipino.”

Sa kanyang pagharap sa mga global political at corporate leaders, malinaw pong naiparating niya ang kanyang adhikain na maihatid tayong mga Pilipino sa pag-unlad kung saan ang Pilipinas ay magiging upper middle-income economy na kung saan tataas na ang antas ng buhay ng lahat at wala nang magugutom na Pilipino.

Kung inaakala ng iba na napakasimple ng plano ng Pangulo, nagkakamali po sila. Hindi po madali ang pangarap na ito ng administrasyon ni PBBM dahil kailangan nito ng unified effort mula sa gobyerno at pribadong sector para magkaroon ng katuparan.

Napakaimportante rin na naipakita ni PBBM sa kanyang ikalawang overseas presidential journey na bukas na muli ang Pilipinas sa pagnenegosyo at handa ng humikayat ng mas maraming FDIs (foreign direct investments) habang magkakaroon ng major role ang Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at seguridad sa ating rehiyon.

At saktong-sakto naman ito dahil inuumpisahan nang luwagan ng Pilipinas ang mga ipinatupad na health protocol para hikayatin ang mga turista at mga dayuhang bisita na dumalaw sa bansa. Suportado natin ang posisyon ng Pangulo na alisin na ang face mask sa outdoor places o open spaces para mas mapabuti ang turismo at ipakita sa mga dayuhan na bukas na pong muli ang Pilipinas sa kanilang pagbisita.

Kung matatandaan ninyo, noong unang linggo pa lang ng buwan ng Septyembre, ang inyong abang lingkod po ay nag-propose na patungkol sa pag-lift ng paggamit ng facemask at mga dapat pang gawin lalo na sa mga lugar na talagang halos zero na o napakababa na ng mga kaso ng Covid-19.

Alam nyo po bang sa amin sa CamSur ay may umamin sa inyong lingkod na ginagamit nila ang mask nila ng isa o dalawang linggo para makatipid at maipambili pa nila yung matitipid ng bigas at iba pang kailangan. Ang face mask po kung bibili ng tingi-tingi o paisa-isa ay may presyong P3 hanggang P5. Para sa isang pamilya na may limang miyembro, kailangan ng P15 hanggang P25 kada araw para ipambili ng face mask. Ang perang ito ay puwede nang makabili ng kalahating kilo ng bigas na napakahalaga sa isang mahirap na pamilya.

Kaya ako po ay natutuwa dahil ang ating mga mungkahi ay kinonsidera ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF) sa pagrekomenda kay Pangulong Marcos na luwagan na ang paggamit ng face mask at siya namang inaprubahan ni PBBM.

Nagamit din ng Pangulo ang kanyang 9-day working visit para idiin ang climate justice sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga mauunlad na bansa ang kanilang hindi pa natutupad na commitment na magbigay ng suportang pinansyal at teknikal sa mga bansang tulad ng Pilipinas na pinaka-mahina sa epekto ng global warming gaya ng mga napakalakas na bagyo. Sa paalalang ito, mas mahihikayat natin ang mga bansang higit na may kakayanan na tuparin ang kanilang matagal nang naipangakong tulong, lalo na at sila ang may sanhi ng climate change dahil sa sobrang konsumo nila ng mga fossil fuel gaya ng krudo o petrolyo.

Tama si PBBM nang sabihin niyang tagumpay ang kanyang pagbisita sa Amerika kung saan nagkaroon siya ng mahigit isang linggong pakikipagharap sa international organizations at top corporate executives at nagkaroon pa ng one-on-one meeting kay US President Joe Biden.

Naging highlight ng pag-uusap nina PBBM at Pangulong Biden ang malalim na historic ties at pagkakaibigan ng Pilipinas at Amerika. Nilinaw din niya kay Biden na kailangang manatili ang matibay na relasyon ng dalawang bansa na importante para sa hinahanap na peaceful resolution sa West Philippine Sea (WPS).

Bukod kay President Biden, nakaharap din ni PBBM sa one-on-one session sina Japanese Prime Minister Kishida Fumio, French President Emmanuel Macron at King Abdullah II ng Jordan; United Nation Secretary-General António Guterres; Manuela Ferro, World Bank (WB) regional vice president for East Asia and the Pacific; dating Australian Prime Minister Kevin Rudd, ex-British Prime Minister Anthony Blair; at mga executives ng aerospace firm na Boeing, food corporation Cargill, consumer goods giant Procter & Gamble, at energy companies na WasteFuel and NuScale Power.

Sa kanya namang pagsasalita sa UN General Assembly (UNGA), ipinakita niya sa mga world leaders na mayroon siyang malinaw na kaalaman kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ang ating mahal na Pangulo ay may malinaw na pananaw kung papaano at kung saan patungo ang ating bansa sa hinaharap, at sa kung papaano niya ito balak isakatuparan sa ilalim ng kaniyang panunungkulan.

Ipinagdiinan ng Pangulo ang target ng kanyang administrasyon na iangat ang Pilipinas bilang isang upper middle-income state sa pamamagitan ng ating strong macroeconomic fundamentals na inumpisahan ng nagdaang administrasyon para tuluyang maging magnet ang ating bansa sa mga FDIs sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo sa kanyang mga naging talumpati at top-level meetings na tututukan ng kanyang administrasyon ang agricultural modernization at food security, bureaucratic streamlining at digitalization, industrialization at energy security upang makamit ang adhikain na ito.

Sa mga miting na ito, naihatid ng Pangulo ang mensahe na patungo na ang Pilipinas sa mabilis na recovery matapos ang mahigit 2 taon ng pandemya. Ipinaramdam niya na handa na ang bansa na gumanap ng pangunahing papel sa pagharap sa mga regional challenges tulad ng isyu ng denuclearization ng Korean Peninsula, China-Taiwan conflict, at ang pagiging non-permanent member natin sa UN Security Council bago siya bumaba sa puwesto sa 2028.

Sa kabila ng mga bigating miting na ito, hindi kinalimutan ni PBBM ang Filipino communities at pinasalamatan sa kanilang dollar remittances na pangunahing sinandalan ng pamahalaan sa nagdaang 2 taon ng pandemya. Ang kontribusyong ito ng mga Pilipino sa ibang bansa ay pinasalamatan ni Pangulong Marcos dahil ito ang nakatulong sa atin para maka-survive sa global health at economic crises na dulot ng Covid-19.

Subalit hindi naman magagawa mag-isa ng Pangulong ang lahat ng magagandang plano niya para sa bansa. Kailangan niya ang buong suporta ng publiko at Kongreso lalo na sa isyung resolbahin ang claims ng China at iba pang claimants-state sa ating teritoryo tulad ng Taiwan, Vietnam, Brunei, Indonesia at Malaysia.

Mas madadali po ang pangarap ni PBBM kung ibibigay natin ang ating buong suporta. Gawin natin ito hindi para lang kay PBBM kundi higit sa lahat, alang-alang sa ating bansa. Sana ang adhikaing “walang magugutom na Pilipino” ay maging adhikain din nating lahat. Ito po ay para sa atin!