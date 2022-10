Umeksena sa K-pop show: James napag-iwanan na si Nadine

Ibang-iba na talaga ang mundo ni James Reid. Ibang-iba na talaga ang konek niya, na pang-international na talaga.

Imagine, sa concert ng Korean singer at member ng GOT7 na si JayB, na ginanap sa New Frontier Theatres (Cubao, QC), biglang sumulpot si James, ha!

Ang galing nga na nag-perform si James sa isang Korean concert, event, di ba? At super galing dahil nag-collab nga ang dalawa sa song na ‘Hello 2.0 Legends Only.’

Grabe ka, James. Ibang-iba na ang level ng kasikatan mo.

I wish, and pray na mas dumami pa ang ganap sa buhay mo. Na mas dumami pa ang exposure mo internationally.

Well, in terms of career, mas malayo na ang narating ni James kumpara kay Nadine Lustre, ha! Usually, kapag ang love team ay nagkakahiwalay, mas umaangat ang career ng babae.

Pero, sa case nina James at Nadine, it’s James Reid na mas magaring ganap sa buhay, at hindi lang sa Pilipinas, kundi abroad din, ha! So, ano na, Nadine?

Napag-iiwanan ka na talaga ni James, ha! Aba, galaw-galaw rin para mas magkaroon ng saysay ang career mo, ha! (Rb Sermino)